У ГУР поділилися ексклюзивними кадрами бойової роботи — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

У ГУР поділилися ексклюзивними кадрами бойової роботи — відео

ГУР
ГУР
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Бійці української розвідки влучно проводять операції вздовж всієї лінії фронту. Цього разу на відео показано роботу спецпідрозділу ГУР у Запорізькій області.

Головні тези:

  • Українські бійці показали ефективну вогневу роботу на фронті у Запорізькій області.
  • Відео включає ексклюзивні кадри аеророзвідки, артилерії, танків та штурмових дій.
  • Бойовики ГУР продемонстрували холоднокровні маневри операторів FPV-дронів під час зачистки та ліквідації ворожої техніки.

У ГУР показали вогневу роботу на фронті у Запорізькій області

Найвища честь — захищати волю української нації, знищувати російську нечисть повсюди у якомога вищих обсягах.

Зазначається, що на відео показано ексклюзивні кадри вогневої роботи бійців підрозділів активних дій ГУР МО України у Запорізькій області.

Зокрема показано роботу:

  • аеророзвідки,

  • вогонь артилерії й танків,

  • штурмові дії,

  • зачистку,

  • холоднокровні маневри операторів FPV-дронів.

Ліквідація російських загарбників, ворожої військової техніки, транспорту, обладнання, польових складів триває.

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