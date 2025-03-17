У ГУР поділилися ексклюзивними кадрами бойової роботи — відео

Бійці української розвідки влучно проводять операції вздовж всієї лінії фронту. Цього разу на відео показано роботу спецпідрозділу ГУР у Запорізькій області.
Головні тези:
- Українські бійці показали ефективну вогневу роботу на фронті у Запорізькій області.
- Відео включає ексклюзивні кадри аеророзвідки, артилерії, танків та штурмових дій.
- Бойовики ГУР продемонстрували холоднокровні маневри операторів FPV-дронів під час зачистки та ліквідації ворожої техніки.
У ГУР показали вогневу роботу на фронті у Запорізькій області
Найвища честь — захищати волю української нації, знищувати російську нечисть повсюди у якомога вищих обсягах.
Зазначається, що на відео показано ексклюзивні кадри вогневої роботи бійців підрозділів активних дій ГУР МО України у Запорізькій області.
Зокрема показано роботу:
аеророзвідки,
вогонь артилерії й танків,
штурмові дії,
зачистку,
холоднокровні маневри операторів FPV-дронів.
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