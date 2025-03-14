12-та бригада "Азов" і гурт "Прозак" представили кліп на пісню "Хребет"

14 березня Україна святкує День добровольця. З цієї нагоди 12-та бригада спеціального призначення “Азов” та гурт “Прозак” представили кліп на композицію "Хребет" —
вона присвячена добровольцям, які стали на захист батьківщини.
Головні тези:
- Добровольці - невід'ємна та дуже важлива частина українського війська.
- Автор композиції “Хребет” - соліст гурту “Прозак” і військовослужбовець “Азову”.
"Азов" і гурт "Прозак" вітають зі святом усіх добровольців
Воїни “Азову” нагадують про те, що добровольці стали рушійною силою під час відбиття російської агресії, яка врятувала Україну від поразки на полі бою.
Попри те, що вони різні в цивільному житті, але завжди були обʼєднані однією ідеєю у війську та любов'ю до своєї батьківщини.
Варто також зазначити, що автором композиції є соліст гурту “Прозак” і військовослужбовець “Азову” — “Прозоров”.
Герой присвятив її усім, хто добровільно захищає Україну від російських загарбників.
Також дивіться інтерв'ю оnline.ua зі старшим сержантом 12-ї бригади спеціального призначення Національної гвардії України “Азов” із позивним “Буйвол”:
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