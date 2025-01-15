"Азовці" полонили понад 20 окупантів РФ на Торецькому напрямку — відео

“Азовці” полонили 23 окупантів

Про це повідомила пресслужба бригади "Азов".

Зазначається, що 23 російських солдати здалися добровільно, їх знайшли у підвалах під час штурмів.

Полонені перебувають у задовільному стані та адекватних умовах утримання.

Російських військових передадуть відповідним службам, щоб обміняти на полонених українських захисників.

Генштаб ЗСУ підбив підсумки Курської операції за 5 місяців

Збройні сили України вже п'ять місяців проводять операцію у Курській області. Це змушує росіян перекидати значні сили на цей напрямок.

За даними Генштабу, за п'ять місяців від початку Курської операції загальні втрати ворога на цьому напрямку склали понад 38 тисяч, з них близько 15 тисяч — убитими.