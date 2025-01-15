"Азовці" полонили понад 20 окупантів РФ на Торецькому напрямку — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

"Азовці" полонили понад 20 окупантів РФ на Торецькому напрямку — відео

"Азовці" полонили понад 20 окупантів РФ на Торецькому напрямку — відео
Джерело:  АЗОВ

На Торецькому напрямку бійці 12-ої бригади "Азов" взяли в полон 23 російських окупантів.

Головні тези:

  • Бійці 12-ої бригади “Азов” взяли в полон 23 російських окупантів на Торецькому напрямку.
  • Полонені російські солдати знаходяться у задовільному стані та адекватних умовах утримання відповідно до повідомлення пресслужби бригади.

“Азовці” полонили 23 окупантів

Про це повідомила пресслужба бригади "Азов".

Зазначається, що 23 російських солдати здалися добровільно, їх знайшли у підвалах під час штурмів.

Полонені перебувають у задовільному стані та адекватних умовах утримання.

Російських військових передадуть відповідним службам, щоб обміняти на полонених українських захисників.

Генштаб ЗСУ підбив підсумки Курської операції за 5 місяців

Збройні сили України вже п'ять місяців проводять операцію у Курській області. Це змушує росіян перекидати значні сили на цей напрямок.

За даними Генштабу, за п'ять місяців від початку Курської операції загальні втрати ворога на цьому напрямку склали понад 38 тисяч, з них близько 15 тисяч — убитими.

Під час операції українські сили взяли в полон 860 російських військових, суттєво поповнивши обмінний фонд. Це дозволило повернути додому сотні українських захисників, які перебували в російських в’язницях.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ взяли в полон майже 900 окупантів РФ протягом Курської операції
Генштаб ЗСУ
Полонені РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Двоє українських десантників взяли у полон одразу 14 солдатів РФ — відео
Десантно-штурмові війська ЗСУ
Двоє українських десантників взяли у полон одразу 14 солдатів РФ — відео
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українські воїни взяли в полон солдатів КНДР — фото
Володимир Зеленський
солдат КНДР

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?