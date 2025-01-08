Двоє українських десантників взяли у полон одразу 14 солдатів РФ — відео

Двоє українських десантників захопили в полон одразу 14 російських окупантів під час успішної операції. Її виконали військові 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади з позивними "Джин" і "Манекен".

Як українським десантникам вдалося взяти у полон групу росіян

Як зазначається, операція почалася з дронової атаки на передову позицію російських сил, після чого двоє десантників під вогневим прикриттям побратимів висунулися до ворожого бліндажа.

Десантники підійшли впритул до бліндажа і закидали його гранатами, змусивши російських військових скласти зброю.

Одночасно здалися 14 представників так званої "другої армії світу", які зрозуміли, що іншого виходу у них немає, — йдеться у повідомленні. Поширити

Успішне захоплення полонених поповнило обмінний фонд, що в перспективі допоможе повернути українських воїнів з російського полону.

Що відомо про втрати армії РФ за добу

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1660 російських загарбників, а з техніки знищено: