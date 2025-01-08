Двоє українських десантників взяли у полон одразу 14 солдатів РФ — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Двоє українських десантників взяли у полон одразу 14 солдатів РФ — відео

Десантно-штурмові війська ЗСУ
Двоє українських десантників взяли у полон одразу 14 солдатів РФ — відео

Двоє українських десантників захопили в полон одразу 14 російських окупантів під час успішної операції. Її виконали військові 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади з позивними "Джин" і "Манекен".

Головні тези:

  • Українські десантники взяли у полон 14 російських солдатів під час успішної операції.
  • Операція розпочалася з дронової атаки і була виконана військовими 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.
  • Успішне захоплення полонених допоможе українським військовим при обміні полоненими і поверненні своїх воїнів.
  • За добу українські сили знищили значну кількість російської техніки і військових, що свідчить про успішність оборонних дій.

Як українським десантникам вдалося взяти у полон групу росіян

Як зазначається, операція почалася з дронової атаки на передову позицію російських сил, після чого двоє десантників під вогневим прикриттям побратимів висунулися до ворожого бліндажа.

Десантники підійшли впритул до бліндажа і закидали його гранатами, змусивши російських військових скласти зброю.

Одночасно здалися 14 представників так званої "другої армії світу", які зрозуміли, що іншого виходу у них немає, — йдеться у повідомленні.

Успішне захоплення полонених поповнило обмінний фонд, що в перспективі допоможе повернути українських воїнів з російського полону.

Що відомо про втрати армії РФ за добу

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1660 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 9714 (+4) од,

  • бойових броньованих машин — 20205 (+16) од,

  • артилерійських систем — 21729 (+19) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 21727 (+19),

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 33307 (+81) од,

  • спеціальної техніки — 3681 (+0).

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