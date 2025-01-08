Двоє українських десантників взяли у полон одразу 14 солдатів РФ — відео

Двоє українських десантників захопили в полон одразу 14 російських окупантів під час успішної операції. Її виконали військові 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади з позивними "Джин" і "Манекен".
Головні тези:
- Українські десантники взяли у полон 14 російських солдатів під час успішної операції.
- Операція розпочалася з дронової атаки і була виконана військовими 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.
- Успішне захоплення полонених допоможе українським військовим при обміні полоненими і поверненні своїх воїнів.
- За добу українські сили знищили значну кількість російської техніки і військових, що свідчить про успішність оборонних дій.
Як українським десантникам вдалося взяти у полон групу росіян
Як зазначається, операція почалася з дронової атаки на передову позицію російських сил, після чого двоє десантників під вогневим прикриттям побратимів висунулися до ворожого бліндажа.
Десантники підійшли впритул до бліндажа і закидали його гранатами, змусивши російських військових скласти зброю.
Успішне захоплення полонених поповнило обмінний фонд, що в перспективі допоможе повернути українських воїнів з російського полону.
Що відомо про втрати армії РФ за добу
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1660 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9714 (+4) од,
бойових броньованих машин — 20205 (+16) од,
артилерійських систем — 21729 (+19) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 21727 (+19),
автомобільної техніки та автоцистерн — 33307 (+81) од,
спеціальної техніки — 3681 (+0).
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