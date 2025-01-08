Два украинских десантника взяли в плен сразу 14 солдат РФ — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Два украинских десантника взяли в плен сразу 14 солдат РФ — видео

Десантно-штурмовые войска ВСУ
Два украинских десантника взяли в плен сразу 14 солдат РФ — видео
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Двое украинских десантников захватили в плен сразу 14 российских окупантов во время успешной операции. Ее выполнили военные 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады с позывными "Джин" и "Манекен".

Главные тезисы

  • Украинские десантники взяли в плен 14 российских солдат во время успешной операции.
  • Операция началась с дроновой атаки и была исполнена военными 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады.
  • Успешный захват пленных поможет украинским военным при обмене пленными и возвращении своих воинов.
  • В сутки украинские силы уничтожили значительное количество российской техники и военных, что свидетельствует об успешности оборонных действий.

Как украинским десантникам удалось взять в плен группу россиян

Как отмечается, операция началась с дроновой атаки на передовую позицию российских сил, после чего два десантника под огненным прикрытием собратьев выдвинулись к вражескому блиндажу.

Десантники подошли вплотную к блиндажу и забросали его гранатами, заставив русских военных сложить оружие.

Одновременно сдались 14 представителей так называемой "второй армии мира", которые поняли, что другого выхода у них нет, — говорится в сообщении.

Успешный захват пленных пополнил обменный фонд, что в перспективе поможет вернуть украинских воинов из российского плена.

Что известно о потерях армии РФ за сутки

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1660 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 9714 (+4) ед,

  • боевых бронированных машин — 20205 (+16) ед,

  • артиллерийских систем — 21729 (+19) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 21727 (+19),

  • автомобильной техники и автоцистерн — 33307 (+81) ед,

  • специальной техники — 3681 (+0).

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