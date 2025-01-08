Два украинских десантника взяли в плен сразу 14 солдат РФ — видео

Двое украинских десантников захватили в плен сразу 14 российских окупантов во время успешной операции. Ее выполнили военные 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады с позывными "Джин" и "Манекен".
Главные тезисы
- Украинские десантники взяли в плен 14 российских солдат во время успешной операции.
- Операция началась с дроновой атаки и была исполнена военными 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады.
- Успешный захват пленных поможет украинским военным при обмене пленными и возвращении своих воинов.
- В сутки украинские силы уничтожили значительное количество российской техники и военных, что свидетельствует об успешности оборонных действий.
Как украинским десантникам удалось взять в плен группу россиян
Как отмечается, операция началась с дроновой атаки на передовую позицию российских сил, после чего два десантника под огненным прикрытием собратьев выдвинулись к вражескому блиндажу.
Десантники подошли вплотную к блиндажу и забросали его гранатами, заставив русских военных сложить оружие.
Успешный захват пленных пополнил обменный фонд, что в перспективе поможет вернуть украинских воинов из российского плена.
Что известно о потерях армии РФ за сутки
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1660 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9714 (+4) ед,
боевых бронированных машин — 20205 (+16) ед,
артиллерийских систем — 21729 (+19) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 21727 (+19),
автомобильной техники и автоцистерн — 33307 (+81) ед,
специальной техники — 3681 (+0).
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-