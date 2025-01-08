Два украинских десантника взяли в плен сразу 14 солдат РФ — видео

Двое украинских десантников захватили в плен сразу 14 российских окупантов во время успешной операции. Ее выполнили военные 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады с позывными "Джин" и "Манекен".

Как украинским десантникам удалось взять в плен группу россиян

Как отмечается, операция началась с дроновой атаки на передовую позицию российских сил, после чего два десантника под огненным прикрытием собратьев выдвинулись к вражескому блиндажу.

Десантники подошли вплотную к блиндажу и забросали его гранатами, заставив русских военных сложить оружие.

Одновременно сдались 14 представителей так называемой "второй армии мира", которые поняли, что другого выхода у них нет, — говорится в сообщении. Поделиться

Успешный захват пленных пополнил обменный фонд, что в перспективе поможет вернуть украинских воинов из российского плена.

Что известно о потерях армии РФ за сутки

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1660 российских захватчиков, а по технике уничтожено: