"Азовцы" пленили более 20 оккупантов РФ на Торецком направлении — видео

На Торецком направлении бойцы 12-й бригады "Азов" взяли в плен 23 российских окупантов.
Главные тезисы
- Бойцы 12-й бригады “Азов” успешно осуществили пленение 23 российских оккупантов на Торецком направлении.
- Пленные российские солдаты находятся в удовлетворительном состоянии и в адекватных условиях содержания, в соответствии с сообщением пресс-службы бригады.
"Азовцы" пленили 23 оккупантов
Об этом сообщила пресс-служба бригады "Азов".
Отмечается, что 23 российских солдата сдались добровольно, их нашли в подвалах во время штурмов.
Пленные находятся в удовлетворительном состоянии и адекватных условиях содержания.
Российские военные передадут соответствующим службам, чтобы обменять на пленных украинских защитников.
Генштаб ВСУ подвел итоги Курской операции за 5 месяцев
Вооруженные силы Украины уже пять месяцев проводят операцию в Курской области. Это заставляет россиян опрокидывать значительные силы на это направление.
По данным Генштаба, за пять месяцев с начала Курской операции общие потери врага на этом направлении составили более 38 тысяч, из них около 15 тысяч убиты.
В ходе операции украинские силы взяли в плен 860 российских военных, существенно пополнив обменный фонд. Это позволило вернуть домой сотни украинских защитников, находившихся в российских тюрьмах.
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