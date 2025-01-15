"Азовцы" пленили более 20 оккупантов РФ на Торецком направлении — видео
Категория
Украина
Дата публикации

"Азовцы" пленили более 20 оккупантов РФ на Торецком направлении — видео

Азов
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Источник:  АЗОВ

На Торецком направлении бойцы 12-й бригады "Азов" взяли в плен 23 российских окупантов.

Главные тезисы

  • Бойцы 12-й бригады “Азов” успешно осуществили пленение 23 российских оккупантов на Торецком направлении.
  • Пленные российские солдаты находятся в удовлетворительном состоянии и в адекватных условиях содержания, в соответствии с сообщением пресс-службы бригады. 

"Азовцы" пленили 23 оккупантов

Об этом сообщила пресс-служба бригады "Азов".

Отмечается, что 23 российских солдата сдались добровольно, их нашли в подвалах во время штурмов.

Пленные находятся в удовлетворительном состоянии и адекватных условиях содержания.

Российские военные передадут соответствующим службам, чтобы обменять на пленных украинских защитников.

Генштаб ВСУ подвел итоги Курской операции за 5 месяцев

Вооруженные силы Украины уже пять месяцев проводят операцию в Курской области. Это заставляет россиян опрокидывать значительные силы на это направление.

По данным Генштаба, за пять месяцев с начала Курской операции общие потери врага на этом направлении составили более 38 тысяч, из них около 15 тысяч убиты.

В ходе операции украинские силы взяли в плен 860 российских военных, существенно пополнив обменный фонд. Это позволило вернуть домой сотни украинских защитников, находившихся в российских тюрьмах.

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