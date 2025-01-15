"Азовцы" пленили более 20 оккупантов РФ на Торецком направлении — видео

"Азовцы" пленили 23 оккупантов

Об этом сообщила пресс-служба бригады "Азов".

Отмечается, что 23 российских солдата сдались добровольно, их нашли в подвалах во время штурмов.

Пленные находятся в удовлетворительном состоянии и адекватных условиях содержания.

Российские военные передадут соответствующим службам, чтобы обменять на пленных украинских защитников.

Генштаб ВСУ подвел итоги Курской операции за 5 месяцев

Вооруженные силы Украины уже пять месяцев проводят операцию в Курской области. Это заставляет россиян опрокидывать значительные силы на это направление.

По данным Генштаба, за пять месяцев с начала Курской операции общие потери врага на этом направлении составили более 38 тысяч, из них около 15 тысяч убиты.