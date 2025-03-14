12-я бригада "Азов" и группа "Прозак" представили клип на песню "Хребет"

она посвящена добровольцам, которые стали на защиту родины.

14 марта Украина отмечает День добровольца. По этому случаю 12-я бригада специального назначения "Азов" и группа "Прозак" представили клип на композицию "Хребет" —

"Азов" и группа "Прозак" поздравляют с праздником всех добровольцев

Воины "Азова" напоминают о том, что добровольцы стали движущей силой во время отражения российской агрессии, спасшей Украину от поражения на поле боя.

Несмотря на то, что они разные в гражданской жизни, но всегда были объединены одной идеей в армии и любовью к своей родине.

Со дня основания "Азова" главная сила подразделения была именно в его людях — смелых, верных и готовых на жертву ради защиты своей страны. В тех, кто добровольно уничтожает врага и прикрывает побратимов. 12 бригада специального назначения "Азов" поздравляет всех причастных с Днем добровольца, — сказано в заявлении бригады. Поделиться

Стоит также отметить, что автором композиции является солист группы “Прозак” и военнослужащий “Азов” — “Прозоров”.

Герой посвятил его всем, кто добровольно защищает Украину от российских захватчиков.