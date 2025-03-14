12-я бригада "Азов" и группа "Прозак" представили клип на песню "Хребет"
Категория
Культура
Дата публикации

12-я бригада "Азов" и группа "Прозак" представили клип на песню "Хребет"

Азов
Читати українською
Источник:  АЗОВ

14 марта Украина отмечает День добровольца. По этому случаю 12-я бригада специального назначения "Азов" и группа "Прозак" представили клип на композицию "Хребет" —

она посвящена добровольцам, которые стали на защиту родины.

Главные тезисы

  • Добровольцы – неотъемлемая и очень важная часть Сил обороны Украины.
  • Автор композиции "Хребет" - солист группы "Прозак" и военнослужащий "Азова".

"Азов" и группа "Прозак" поздравляют с праздником всех добровольцев

Воины "Азова" напоминают о том, что добровольцы стали движущей силой во время отражения российской агрессии, спасшей Украину от поражения на поле боя.

Несмотря на то, что они разные в гражданской жизни, но всегда были объединены одной идеей в армии и любовью к своей родине.

Со дня основания "Азова" главная сила подразделения была именно в его людях — смелых, верных и готовых на жертву ради защиты своей страны. В тех, кто добровольно уничтожает врага и прикрывает побратимов. 12 бригада специального назначения "Азов" поздравляет всех причастных с Днем добровольца, — сказано в заявлении бригады.

Стоит также отметить, что автором композиции является солист группы “Прозак” и военнослужащий “Азов” — “Прозоров”.

Герой посвятил его всем, кто добровольно защищает Украину от российских захватчиков.

Также смотрите интервью оnline.ua со старшим сержантом 12-й бригады специального назначения Национальной гвардии Украины "Азов" с позывным "Буйвол":

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
11 бойцов "Азова" вернулись домой в рамках нового обмена пленными
Азов
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Азовцы" пленили более 20 оккупантов РФ на Торецком направлении — видео
Азов
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Азовцы" пленили на Торецком направлении российского оккупанта-эскимоса — видео
Азов

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?