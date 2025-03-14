12-я бригада "Азов" и группа "Прозак" представили клип на песню "Хребет"

14 марта Украина отмечает День добровольца. По этому случаю 12-я бригада специального назначения "Азов" и группа "Прозак" представили клип на композицию "Хребет" —
она посвящена добровольцам, которые стали на защиту родины.
Главные тезисы
- Добровольцы – неотъемлемая и очень важная часть Сил обороны Украины.
- Автор композиции "Хребет" - солист группы "Прозак" и военнослужащий "Азова".
"Азов" и группа "Прозак" поздравляют с праздником всех добровольцев
Воины "Азова" напоминают о том, что добровольцы стали движущей силой во время отражения российской агрессии, спасшей Украину от поражения на поле боя.
Несмотря на то, что они разные в гражданской жизни, но всегда были объединены одной идеей в армии и любовью к своей родине.
Стоит также отметить, что автором композиции является солист группы “Прозак” и военнослужащий “Азов” — “Прозоров”.
Герой посвятил его всем, кто добровольно защищает Украину от российских захватчиков.
Также смотрите интервью оnline.ua со старшим сержантом 12-й бригады специального назначения Национальной гвардии Украины "Азов" с позывным "Буйвол":
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