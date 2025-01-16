"Азовцы" пленили на Торецком направлении российского оккупанта-эскимоса — видео

На Торецком направлении бойцы "Азова" взяли в плен российского солдата. Он оказался эскимосом по национальности.
Главные тезисы
- Бойцы "Азова" взяли в плен российского солдата-эскимоса на Торецком направлении.
- Пленный россиянин рассказал о пренебрежительном отношении русских к коренным народам, включая эскимосов.
"Азовцы" пленили на эскимоса — воевал за РФ
Об этом сообщила пресс-служба бригады "Азов".
Пленный совершил украинским военным экскурс в историю своих родственников, а также подробно рассказал о пренебрежительном отношении россиян к коренным народам.
По мне работали мои же, — признается российский военный.
"Азовцы" пленили 23 кафира
Об этом сообщила пресс-служба бригады "Азов".
Пленные находятся в удовлетворительном состоянии и адекватных условиях содержания.
Российские военные передадут соответствующим службам, чтобы обменять на пленных украинских защитников.
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