"Азовцы" пленили на Торецком направлении российского оккупанта-эскимоса — видео
Категория
Украина
Дата публикации

"Азовцы" пленили на Торецком направлении российского оккупанта-эскимоса — видео

Азов
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Источник:  АЗОВ

На Торецком направлении бойцы "Азова" взяли в плен российского солдата. Он оказался эскимосом по национальности.

Главные тезисы

  • Бойцы "Азова" взяли в плен российского солдата-эскимоса на Торецком направлении.
  • Пленный россиянин рассказал о пренебрежительном отношении русских к коренным народам, включая эскимосов.

"Азовцы" пленили на эскимоса — воевал за РФ

Об этом сообщила пресс-служба бригады "Азов".

В ходе боевых действий на Торецком направлении бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" "приняли" солдата ВС РФ. Он оказался выходцем из национального меньшинства России — народа эскимосов.

Пленный совершил украинским военным экскурс в историю своих родственников, а также подробно рассказал о пренебрежительном отношении россиян к коренным народам.

По мне работали мои же, — признается российский военный.

"Азовцы" пленили 23 кафира

Об этом сообщила пресс-служба бригады "Азов".

Отмечается, что 23 российских солдата сдались добровольно, их нашли в подвалах во время штурмов.

Пленные находятся в удовлетворительном состоянии и адекватных условиях содержания.

Российские военные передадут соответствующим службам, чтобы обменять на пленных украинских защитников.

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