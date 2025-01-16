"Азовцы" пленили на Торецком направлении российского оккупанта-эскимоса — видео

На Торецком направлении бойцы "Азова" взяли в плен российского солдата. Он оказался эскимосом по национальности.

"Азовцы" пленили на эскимоса — воевал за РФ

Об этом сообщила пресс-служба бригады "Азов".

В ходе боевых действий на Торецком направлении бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" "приняли" солдата ВС РФ. Он оказался выходцем из национального меньшинства России — народа эскимосов. Поделиться

Пленный совершил украинским военным экскурс в историю своих родственников, а также подробно рассказал о пренебрежительном отношении россиян к коренным народам.

По мне работали мои же, — признается российский военный.

"Азовцы" пленили 23 кафира

Об этом сообщила пресс-служба бригады "Азов".

Отмечается, что 23 российских солдата сдались добровольно, их нашли в подвалах во время штурмов. Поделиться

Пленные находятся в удовлетворительном состоянии и адекватных условиях содержания.