"Азовці" полонили на Торецькому напрямку російського окупанта-ескімоса — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

"Азовці" полонили на Торецькому напрямку російського окупанта-ескімоса — відео

Азов
Джерело:  АЗОВ

На Торецькому напрямку бійці "Азова" взяли в полон російського солдата. Він виявився ескімосом за національністю.

Головні тези:

  • Бійці “Азова” на Торецькому напрямку взяли в полон росіянина-ескімоса.
  • Ув'язнений ескімос розповів про зверхнє ставлення росіян до корінних народів.

"Азовці" полонили на ескімоса — воював за РФ

Про це повідомила пресслужба бригади “Азов”.

Під час бойових дій на Торецькому напрямку бійці 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" "прийняли" солдата ЗС РФ. Він виявився вихідцем з національної меншини Росії — народу ескімосів.

Полонений зробив українським військовим екскурс в історію своїх родичів, а також детально розповів про зверхнє ставлення росіян до корінних народів.

По мені працювали мої ж, — зізнається російський військовий.

“Азовці” полонили 23 окупантів

Про це повідомила пресслужба бригади "Азов".

Зазначається, що 23 російських солдати здалися добровільно, їх знайшли у підвалах під час штурмів.

Полонені перебувають у задовільному стані та адекватних умовах утримання.

Російських військових передадуть відповідним службам, щоб обміняти на полонених українських захисників.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Азовці показали бій за "дорогу життя" на Бахмут — відео
Азовці показали бій за "дорогу життя" на Бахмут — відео
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Азов" взяв у полон солдата РФ, який розстрілював військовополонених на Донеччині
армія РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Азовці" полонили понад 20 окупантів РФ на Торецькому напрямку — відео
"Азовці" полонили понад 20 окупантів РФ на Торецькому напрямку — відео

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?