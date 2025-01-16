"Азовці" полонили на Торецькому напрямку російського окупанта-ескімоса — відео

На Торецькому напрямку бійці "Азова" взяли в полон російського солдата. Він виявився ескімосом за національністю.
Головні тези:
- Бійці “Азова” на Торецькому напрямку взяли в полон росіянина-ескімоса.
- Ув'язнений ескімос розповів про зверхнє ставлення росіян до корінних народів.
"Азовці" полонили на ескімоса — воював за РФ
Про це повідомила пресслужба бригади “Азов”.
Полонений зробив українським військовим екскурс в історію своїх родичів, а також детально розповів про зверхнє ставлення росіян до корінних народів.
По мені працювали мої ж, — зізнається російський військовий.
“Азовці” полонили 23 окупантів
Про це повідомила пресслужба бригади "Азов".
Полонені перебувають у задовільному стані та адекватних умовах утримання.
Російських військових передадуть відповідним службам, щоб обміняти на полонених українських захисників.
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