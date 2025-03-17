У ГУР поделились эксклюзивными кадрами боевой работы — видео
Категория
Украина
Дата публикации

У ГУР поделились эксклюзивными кадрами боевой работы — видео

ГУР
ГУР
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Бойцы украинской разведки метко проводят операции по всей линии фронта. В этот раз на видео показана работа спецподразделения ГУР в Запорожской области.

Главные тезисы

  • В видео показана боевая работа спецподразделения ГУР в Запорожской области, включая аэроразведку, артиллерию, танки и штурмовые действия.
  • Бойцы продемонстрировали эффективные огневые операции, в том числе ликвидацию вражеской техники и зачистку территории.
  • Во время выполнения задач на фронте, операторы FPV-дронов проводили хладнокровные маневры для успешной миссии.

У ГУР показали огневую работу на фронте в Запорожской области

Самая высокая честь — защищать волю украинской нации, уничтожать российскую нечисть повсюду в более высоких объемах.

На видео показаны эксклюзивные кадры огневой работы бойцов подразделений активных действий ГУР МО Украины в Запорожской области.

В частности, показана работа:

  • аэроразведки,

  • огонь артиллерии и танков,

  • штурмовые действия,

  • зачистка,

  • хладнокровные маневры операторов FPV-дронов.

Ликвидация российских захватчиков, вражеской военной техники, транспорта, оборудования, полевых складов продолжается.

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