У ГУР поделились эксклюзивными кадрами боевой работы — видео

Бойцы украинской разведки метко проводят операции по всей линии фронта. В этот раз на видео показана работа спецподразделения ГУР в Запорожской области.
Главные тезисы
- В видео показана боевая работа спецподразделения ГУР в Запорожской области, включая аэроразведку, артиллерию, танки и штурмовые действия.
- Бойцы продемонстрировали эффективные огневые операции, в том числе ликвидацию вражеской техники и зачистку территории.
- Во время выполнения задач на фронте, операторы FPV-дронов проводили хладнокровные маневры для успешной миссии.
У ГУР показали огневую работу на фронте в Запорожской области
Самая высокая честь — защищать волю украинской нации, уничтожать российскую нечисть повсюду в более высоких объемах.
На видео показаны эксклюзивные кадры огневой работы бойцов подразделений активных действий ГУР МО Украины в Запорожской области.
В частности, показана работа:
аэроразведки,
огонь артиллерии и танков,
штурмовые действия,
зачистка,
хладнокровные маневры операторов FPV-дронов.
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