ГУР дронами поразило производство БпЛА в Калужской области РФ — источники

Дальнобойные ударные дроны Главного управления разведки вечером 12 марта нанесли удары по месту производства БпЛА в поселке Обухово Дзержинского района Калужской области РФ. Об этом Online.UA сообщили источники в военной разведке.

ГУР дронами атаковало замаскированное производство БпЛА в РФ

По словам источников, производственные линии для сборки беспилотников оккупанты разместили в цехах завода "Калужский газобетон".

Первыми о мощных взрывах и пожаре на заводе сообщили местные жители в социальных сетях. Очевидцы успели даже зафиксировать видео и разместить в пабликах видео попадания и сильного пожара на территории завода.

Калужские паблики вместе с распространением видео с места происшествия сообщили о падении обломков и пожаре в "зданиях промышленного предприятия".

Из-за атаки БgЛА в аэропорту Калуги был введен план "Ковёр" — то есть отменены все рейсы с 21 вечера 12 марта до 6 утра 13 марта.

Губернатор Калужской области утром подтвердил ночную атаку беспилотников на регион, попадание в промышленное предприятие, инфраструктурный объект связи и энергетики.

Российские власти заявили, что якобы 77 беспилотников атаковали 6 областей РФ, в Калужской области на заводе произошел пожар.