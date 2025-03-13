ГУР дронами поразило производство БпЛА в Калужской области РФ — источники

Дальнобойные ударные дроны Главного управления разведки вечером 12 марта нанесли удары по месту производства БпЛА в поселке Обухово Дзержинского района Калужской области РФ. Об этом Online.UA сообщили источники в военной разведке.
Главные тезисы
- Масштабная атака дронов ГУР поразила производство БпЛА в Калужской области, нанося серьезный удар заводу Калужский газобетон.
- Пожар и взрывы на заводе вызвали отмену рейсов в местном аэропорту, обнаружив проблемы в обеспечении безопасности промышленных объектов.
- Источники сообщили о 77 дронах, атаковавших 6 областей РФ, сосредоточив удары на замаскированном производстве дронов.
ГУР дронами атаковало замаскированное производство БпЛА в РФ
По словам источников, производственные линии для сборки беспилотников оккупанты разместили в цехах завода "Калужский газобетон".
Первыми о мощных взрывах и пожаре на заводе сообщили местные жители в социальных сетях. Очевидцы успели даже зафиксировать видео и разместить в пабликах видео попадания и сильного пожара на территории завода.
Калужские паблики вместе с распространением видео с места происшествия сообщили о падении обломков и пожаре в "зданиях промышленного предприятия".
Из-за атаки БgЛА в аэропорту Калуги был введен план "Ковёр" — то есть отменены все рейсы с 21 вечера 12 марта до 6 утра 13 марта.
Губернатор Калужской области утром подтвердил ночную атаку беспилотников на регион, попадание в промышленное предприятие, инфраструктурный объект связи и энергетики.
Российские власти заявили, что якобы 77 беспилотников атаковали 6 областей РФ, в Калужской области на заводе произошел пожар.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-