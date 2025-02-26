У ГУР показали боевую работу спецназовцев на фронте — видео

Спецназовцы ГУР на фронте уничтожают живую силу и технику врага.
Главные тезисы
- Успешные огневые действия операторов FPV-дронов спецподразделения “Крылья”.
- Боевая работа спецназовцев ГУР на фронте: уничтожение живой силы и техники врага.
- Ликвидация российской бронированной техники и укрытий оккупантов.
У ГУР показали боевую работу спецназовцев на фронте
Спецподразделение "Крылья" показало очередную серию успешных огневых действий операторов FPV-дронов.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
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