У ГУР показали боевую работу спецназовцев на фронте — видео
Категория
Украина
Дата публикации

У ГУР показали боевую работу спецназовцев на фронте — видео

ГУР
ГУР
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Спецназовцы ГУР на фронте уничтожают живую силу и технику врага.

Главные тезисы

  • Успешные огневые действия операторов FPV-дронов спецподразделения “Крылья”.
  • Боевая работа спецназовцев ГУР на фронте: уничтожение живой силы и техники врага.
  • Ликвидация российской бронированной техники и укрытий оккупантов.

У ГУР показали боевую работу спецназовцев на фронте

Спецподразделение "Крылья" показало очередную серию успешных огневых действий операторов FPV-дронов.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Пылает российская бронированная техника и военный транспорт. Прицельных разрушительных ударов разведчики также наносят по тайникам и укрытиям окупантов — ликвидация московитов продолжается! — говорится в сообщении под видео.

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