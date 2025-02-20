Спецоперация ГУР. У российских пилотов массово взрываются на глазах FPV-очки — источники

В российской армии в начале февраля произошла серия взрывов очков для FPV-дронов во время их использования пилотами. К этой спецоперации имеет отношение Главное управление разведки, сообщили Online.UA источники в спецслужбах.
Главные тезисы
- Спецоперация ГУР с целью наказания российских оккупантов за военные преступления привела к серии взрывов FPV-очков у пилотов дронов.
- Специалисты украинской разведки дополнительно оборудовали очки для пилотов функцией дистанционного подрыва, что привело к массовым взрывам у российских пилотов.
- Спецоперация ГУР продолжает борьбу против военных преступлений, связанных с российской оккупацией и зверствами против Украины.
«Божья кара» от ГУР: в России взрываются FPV-очки на глазах у пилотов
Российские пропагандисты пишут о десятках подобных случаев, случившихся в нескольких областях РФ в первые дни февраля.
По словам причастных к операции, для выполнения задания была приобретена крупная партия FPV очков для пилотов ВС РФ. Специалисты украинской разведки дополнительно оборудовали их функцией дистанционного подрыва.
После этого, в координации с ГУР, российские волонтеры безвозмездно, как благотворительную помощь, отправили «взрывные» очки в подразделения БПЛА вражеской армии.
Сегодня ужасы войны происходят в буквальном смысле прямо на глазах враждебных FPV-пилотов. Это заслуженное наказание за те военные преступления, которые российские оккупанты ежедневно совершают против Украины, — сообщили в спецслужбе.
Источники в ГУР подчеркивают, что длительная и сложная операция по обжигу вражеских глаз продолжается.
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