Спецоперация ГУР. У российских пилотов массово взрываются на глазах FPV-очки — источники

В российской армии в начале февраля произошла серия взрывов очков для FPV-дронов во время их использования пилотами. К этой спецоперации имеет отношение Главное управление разведки, сообщили Online.UA источники в спецслужбах.

«Божья кара» от ГУР: в России взрываются FPV-очки на глазах у пилотов

Российские пропагандисты пишут о десятках подобных случаев, случившихся в нескольких областях РФ в первые дни февраля.

Как сообщают источники в украинских спецслужбах, за операцией стоят специалисты Главного управления разведки Украины. Отмечается, что внутри очков, передавших пилотам FPV российские волонтеры, была встроена взрывчатка. Поделиться

По словам причастных к операции, для выполнения задания была приобретена крупная партия FPV очков для пилотов ВС РФ. Специалисты украинской разведки дополнительно оборудовали их функцией дистанционного подрыва.

Спецоперация ГУР

После этого, в координации с ГУР, российские волонтеры безвозмездно, как благотворительную помощь, отправили «взрывные» очки в подразделения БПЛА вражеской армии.

Теперь на пилотов FPV дронов ВС российской федерация начала массово сходить «БОЖЬЯ КАРА», за тех невинно убитых ими людей и зверства, которые они совершают. Впоследствии таких фактов будет гораздо больше, ведь теперь «бандеровские тайники», где производят очки с сюрпризом для российских оккупантов, есть уже не только в Украинских Карпатах, но и в российской Сибири», — отмечают авторы операции. Поделиться

Спецоперация ГУР

Сегодня ужасы войны происходят в буквальном смысле прямо на глазах враждебных FPV-пилотов. Это заслуженное наказание за те военные преступления, которые российские оккупанты ежедневно совершают против Украины, — сообщили в спецслужбе.

Источники в ГУР подчеркивают, что длительная и сложная операция по обжигу вражеских глаз продолжается.