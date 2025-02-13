ГУР заявило об уничтожении двух РЛС "Валдай" под Москвой — видео

В военной части на территории России уничтожили два радиолокационных комплекса "Валдай. Часть отвечает за воздушное пространство Москвы. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Главные тезисы
- Украинская разведка сообщила об уничтожении двух РЛС “Валдай” на территории военной части под Москвой.
- Диверсия против российской ПВО привела к уничтожению новейших радиолокационных комплексов, предназначенных для обнаружения и противодействия беспилотникам.
- Событие произошло в ночь с 6 на 7 февраля 2025 года в воинской части в городе Долгопрудный под Москвой.
У ГУР раскрыли детали диверсии против российского ПВО
По данным разведки, в ночь с 6 на 7 февраля 2025 г. на территории в/ч 52116 в городе Долгопрудный под Москвой произошел сильный взрыв.
Взрывчатка уничтожила два российских радиолокационных комплекса "Валдай", предназначенных для круглосуточного автоматического обнаружения и противодействия БПЛА.
Это новейшая разработка российского военно-промышленного комплекса — первый образец в своем классе, принятый на вооружение армии государства-агрессора России.
По данным ГУР, военная часть, в которой взорвались "Валдаи", отвечает за безопасность воздушного пространства над Москвой.
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