ГУР заявило об уничтожении двух РЛС "Валдай" под Москвой — видео

В военной части на территории России уничтожили два радиолокационных комплекса "Валдай. Часть отвечает за воздушное пространство Москвы. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

У ГУР раскрыли детали диверсии против российского ПВО

По данным разведки, в ночь с 6 на 7 февраля 2025 г. на территории в/ч 52116 в городе Долгопрудный под Москвой произошел сильный взрыв.

Взрывчатка уничтожила два российских радиолокационных комплекса "Валдай", предназначенных для круглосуточного автоматического обнаружения и противодействия БПЛА.

Это новейшая разработка российского военно-промышленного комплекса — первый образец в своем классе, принятый на вооружение армии государства-агрессора России.

По данным ГУР, военная часть, в которой взорвались "Валдаи", отвечает за безопасность воздушного пространства над Москвой.