ГУР заявило про знищення двох РЛС "Валдай" під Москвою — відео

У військовій частині на території Росії знищили два радіолокаційних комплекси "Валдай. Частина відповідає за повітряний простір Москви. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
Головні тези:
- Українська розвідка заявила про знищення двох радіолокаційних комплексів “Валдай” у військовій частині під Москвою.
- Диверсія вчинена проти російської ППО та призвела до зруйнування новітніх російських військових комплексів.
- Радіолокаційні комплекси “Валдай” були призначені для цілодобового автоматичного виявлення та протидії безпілотникам.
У ГУР розкрили деталі диверсії проти російської ППО
За даними розвідки, у ніч з 6 на 7 лютого 2025 року на території в/ч 52116 у місті Долгопрудний під Москвою стався сильний вибух.
Вибухівка знищила два російських радіолокаційних комплекси "Валдай", призначених для цілодобового автоматичного виявлення та протидії БПЛА.
Це новітня розробка російського військово-промислового комплексу — перший зразок у своєму класі, прийнятий на озброєння армії держави-агресора Росії.
За даними ГУР, військова частина, в якій вибухнули "Валдаї", відповідає за безпеку повітряного простору над Москвою.
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