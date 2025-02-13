ГУР заявило про знищення двох РЛС "Валдай" під Москвою — відео

У військовій частині на території Росії знищили два радіолокаційних комплекси "Валдай. Частина відповідає за повітряний простір Москви. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

У ГУР розкрили деталі диверсії проти російської ППО

За даними розвідки, у ніч з 6 на 7 лютого 2025 року на території в/ч 52116 у місті Долгопрудний під Москвою стався сильний вибух.

Вибухівка знищила два російських радіолокаційних комплекси "Валдай", призначених для цілодобового автоматичного виявлення та протидії БПЛА.

Це новітня розробка російського військово-промислового комплексу — перший зразок у своєму класі, прийнятий на озброєння армії держави-агресора Росії.

За даними ГУР, військова частина, в якій вибухнули "Валдаї", відповідає за безпеку повітряного простору над Москвою.