У ГУР показали эффективную ликвидацию оккупантов РФ и военного оборудования — видео
Категория
Украина
Дата публикации

У ГУР показали эффективную ликвидацию оккупантов РФ и военного оборудования — видео

ГУР
потери
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Главное управление разведки запечатлело успешные моменты военных операций своих спецназовцев против российских захватчиков.

Главные тезисы

  • ГУР МО Украины продемонстрировало эффективную ликвидацию оккупантов РФ и их военного оборудования на видео.
  • Спецназовцы ГУР проводят успешные операции по ликвидации российских захватчиков и их техники на фронте.
  • На кадрах видео показаны моменты боевых действий, в ходе которых осуществляется уничтожение вражеских транспортных средств, инженерно-фортификационных сооружений и военного оборудования.

Спецназовцы ГУР продолжают ликвидацию оккупантов РФ

Методическая, спокойная, эффективная боевая работа подразделений активных действий ГУР МО Украины на фронте продолжается — российские захватчики не выдерживают искусно представленных огневых аргументов.

На видео ― кадры осуществленной воинами ГУР на прошлой неделе успешной ликвидации окупантов, вражеских транспортных средств, военного оборудования, техники, инженерно-фортификационных сооружений.

Борьба за свободу продолжается! Слава Украине и ее Героям! — резюмировали в ГУР.

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