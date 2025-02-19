У ГУР показали эффективную ликвидацию оккупантов РФ и военного оборудования — видео

Главное управление разведки запечатлело успешные моменты военных операций своих спецназовцев против российских захватчиков.
Главные тезисы
- ГУР МО Украины продемонстрировало эффективную ликвидацию оккупантов РФ и их военного оборудования на видео.
- Спецназовцы ГУР проводят успешные операции по ликвидации российских захватчиков и их техники на фронте.
- На кадрах видео показаны моменты боевых действий, в ходе которых осуществляется уничтожение вражеских транспортных средств, инженерно-фортификационных сооружений и военного оборудования.
Спецназовцы ГУР продолжают ликвидацию оккупантов РФ
Методическая, спокойная, эффективная боевая работа подразделений активных действий ГУР МО Украины на фронте продолжается — российские захватчики не выдерживают искусно представленных огневых аргументов.
На видео ― кадры осуществленной воинами ГУР на прошлой неделе успешной ликвидации окупантов, вражеских транспортных средств, военного оборудования, техники, инженерно-фортификационных сооружений.
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