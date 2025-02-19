У ГУР показали ефективну ліквідацію окупантів РФ та військового обладнання — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

У ГУР показали ефективну ліквідацію окупантів РФ та військового обладнання — відео

ГУР
втрати

Головне управління розвідки зафільмувало успішні моменти військових операцій своїх спецпризначенців проти російських загарбників.

Головні тези:

  • Спецпризначенці Головного управління розвідки зафільмували успішні моменти ліквідації окупантів РФ та їх техніки.
  • Бойова робота підрозділів активних дій ГУР МО України продовжується на фронті, де ворожі сили не витримують вогневих аргументів українських військовослужбовців.
  • На відео представлені кадри успішних операцій ГУР, під час яких ліквідовано окупантів, ворожі транспортні засоби, військове обладнання та інженерно-фортифікаційні споруди.

Спецпризначенці ГУР продовжують ліквідацію окупантів РФ

Методична, спокійна, ефективна бойова робота підрозділів активних дій ГУР МО України на фронті триває ― російські загарбники не витримують мистецьки представлених вогневих аргументів.

На відео ― кадри здійсненої воїнами ГУР упродовж минулого тижня успішної ліквідації окупантів, ворожих транспортних засобів, військового обладнання, техніки, інженерно-фортифікаційних споруд.

Боротьба за свободу триває! Слава Україні та її Героям! — резюмували у ГУР.

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