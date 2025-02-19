У ГУР показали ефективну ліквідацію окупантів РФ та військового обладнання — відео

Головне управління розвідки зафільмувало успішні моменти військових операцій своїх спецпризначенців проти російських загарбників.
Головні тези:
- Спецпризначенці Головного управління розвідки зафільмували успішні моменти ліквідації окупантів РФ та їх техніки.
- Бойова робота підрозділів активних дій ГУР МО України продовжується на фронті, де ворожі сили не витримують вогневих аргументів українських військовослужбовців.
- На відео представлені кадри успішних операцій ГУР, під час яких ліквідовано окупантів, ворожі транспортні засоби, військове обладнання та інженерно-фортифікаційні споруди.
Спецпризначенці ГУР продовжують ліквідацію окупантів РФ
Методична, спокійна, ефективна бойова робота підрозділів активних дій ГУР МО України на фронті триває ― російські загарбники не витримують мистецьки представлених вогневих аргументів.
На відео ― кадри здійсненої воїнами ГУР упродовж минулого тижня успішної ліквідації окупантів, ворожих транспортних засобів, військового обладнання, техніки, інженерно-фортифікаційних споруд.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-