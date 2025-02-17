У ГУР заявили про знищення двох РЕБів "Житєль" у Воронежі — відео
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У ГУР заявили про знищення двох РЕБів "Житєль" у Воронежі — відео

ГУР
Житєль
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У ніч з 27 на 28 січня 2025 року у російському Воронежі знищено 2 дороговартісні ворожі комплекси РЕБ Р-330Ж “Житєль”. Про це повідомило Головне управління розвідки.

Головні тези:

  • Головне управління розвідки повідомило про знищення двох РЕБів “Житєль” у російському Воронежі.
  • Автоматизовані станції були розташовані на заводі “Протек” і були призначені для відправлення в зону бойових дій проти України.
  • Пожежа у Воронежі призвела до знищення обох комплексів РЕБ Р-330Ж.

“Бавовна” у Воронежі: згоріли два російські РЕБи

Вказані автоматизовані станції були розташовані на заводі “Протек”, де їх виготовляють.

Комплекси РЕБ Р-330Ж росіяни планували відправити в зону бойових дій злочинної війни проти України, але пожежа у воронєжі зжерла обидвох “житєлів”.

Р-330Ж «Житєль» — створена ВАТ НВП «ПРОТЕК» (Росія) автоматизована станція постановки перешкод. АСП Р-330Ж прийнята на озброєння Збройних сил РФ.

Р-330Ж «Житель» забезпечує:

  • автоматизоване виявлення, пеленгування, та аналіз сигналів джерел радіовипромінювання в робочому діапазоні частот;

  • постановку радіоперешкод нерухомим і мобільним наземним станціям, навігаційній апаратурі споживачів супутникової навігаційної системи «NAVSTAR» (GPS) і базовим станціям стільникового зв'язку GSM-900/1800;

  • пеленгування джерел радіовипромінювання з метою розрахунку їхніх координат;

  • автоматизоване ведення телекодового інформаційного обміну з керівним пунктом управління з метою отримання завдання на ведення бойової роботи та доповіді результатів роботи;

  • автоматичне тестування апаратури й виявлення несправних елементів (складових частин);

  • ведення картографічних даних з відображенням інформації про розвідані джерела радіовипромінювання на тлі електронної топографічної карти місцевості або в мережі прямокутних координат.

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