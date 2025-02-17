У ГУР заявили об уничтожении двух РЭБов "Житель" в Воронеже — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

У ГУР заявили об уничтожении двух РЭБов "Житель" в Воронеже — видео

ГУР
Житель
Read in English
Читати українською

В ночь с 27 на 28 января 2025 года в российском Воронеже уничтожены 2 дорогостоящих вражеских комплекса РЭБ Р-330Ж "Житель". Об этом сообщило Главное управление разведки.

Главные тезисы

  • В ночь с 27 на 28 января 2025 года в российском Воронеже было уничтожено два дорогостоящих вражеских комплекса РЭБ Р-330Ж “Житель”.
  • Р-330Ж "Житель2 разработан для автоматизированного обнаружения, пеленгования и анализа радиосигналов, постановки радиопомех и других функций вооруженных сил РФ.

"Бавовна" в Воронеже: сгорели два российских РЭБа

Указанные автоматизированные станции были расположены на заводе "Протек", где они производятся.

Комплексы РЭБ Р-330Ж россияне планировали отправить в зону боевых действий преступной войны против Украины, но пожар в воронеже сожрал обоих "жителей".

Р-330Ж "Житель" — созданная ОАО НПП "ПРОТЕК" (Россия) автоматизированная станция постановки помех. АСП Р-330Ж принята на вооружение Вооруженных Сил РФ.

Р-330Ж «Житель» обеспечивает:

  • автоматизированное обнаружение, пеленгирование и анализ сигналов источников радиоизлучения в рабочем диапазоне частот;

  • постановку радиопомех неподвижным и мобильным наземным станциям, навигационной аппаратуре потребителей спутниковой навигационной системы NAVSTAR (GPS) и базовым станциям сотовой связи GSM-900/1800;

  • пеленгирование источников радиоизлучения в целях расчета их координат;

  • автоматизированное ведение телекодового информационного обмена с руководящим пунктом управления с целью получения задания на ведение боевой работы и результаты работы;

  • автоматическое тестирование аппаратуры и обнаружение неисправных элементов (составных частей);

  • ведение картографических данных с отображением информации о разведанных источниках радиоизлучения на фоне электронной топографической карты местности или в сети прямоугольных координат.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР показало уничтожение российских "Тигров" и Т-72 — видео
ГУР
ГУР
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР атаковало нефтебазу в Тульской области — источники
ГУР
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР заявило об уничтожении двух РЛС "Валдай" под Москвой — видео
ГУР
Валдай

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?