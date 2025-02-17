У ГУР заявили об уничтожении двух РЭБов "Житель" в Воронеже — видео

В ночь с 27 на 28 января 2025 года в российском Воронеже уничтожены 2 дорогостоящих вражеских комплекса РЭБ Р-330Ж "Житель". Об этом сообщило Главное управление разведки.
Главные тезисы
- В ночь с 27 на 28 января 2025 года в российском Воронеже было уничтожено два дорогостоящих вражеских комплекса РЭБ Р-330Ж “Житель”.
- Р-330Ж "Житель2 разработан для автоматизированного обнаружения, пеленгования и анализа радиосигналов, постановки радиопомех и других функций вооруженных сил РФ.
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Указанные автоматизированные станции были расположены на заводе "Протек", где они производятся.
Р-330Ж "Житель" — созданная ОАО НПП "ПРОТЕК" (Россия) автоматизированная станция постановки помех. АСП Р-330Ж принята на вооружение Вооруженных Сил РФ.
Р-330Ж «Житель» обеспечивает:
автоматизированное обнаружение, пеленгирование и анализ сигналов источников радиоизлучения в рабочем диапазоне частот;
постановку радиопомех неподвижным и мобильным наземным станциям, навигационной аппаратуре потребителей спутниковой навигационной системы NAVSTAR (GPS) и базовым станциям сотовой связи GSM-900/1800;
пеленгирование источников радиоизлучения в целях расчета их координат;
автоматизированное ведение телекодового информационного обмена с руководящим пунктом управления с целью получения задания на ведение боевой работы и результаты работы;
автоматическое тестирование аппаратуры и обнаружение неисправных элементов (составных частей);
ведение картографических данных с отображением информации о разведанных источниках радиоизлучения на фоне электронной топографической карты местности или в сети прямоугольных координат.
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