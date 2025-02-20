Спецоперація ГУР. У російських пілотів масово вибухають на очах FPV-окуляри — джерела

У російській армії на початку лютого трапилася серія вибухів окулярів для FPV-дронів під час їхнього використання пілотами. До цієї спецоперації має причетність Головне управління розвідки, повідомили Online.UA джерела у спецслужбах.
Головні тези:
- Серія вибухів окулярів для пілотів FPV-дронів стала результатом спецоперації ГУР.
- Українська розвідка встановила вибухівки в окуляри, що передали пілотам російські волонтери.
- Російські пілоти покарані за воєнні злочини проти України.
«Божа кара» від ГУР: у Росії вибухають FPV-окуляри на очах у пілотів
Російські пропагандисти пишуть про десятки подібних випадків, що трапилися у кількох областях РФ у перші дні лютого.
За словами причетних до операції, для виконання завдання було придбано велику партію FPV окулярів для пілотів ЗС РФ. Фахівці української розвідки додатково обладнали їх функцією дистанційного підриву.
Після цього, у координації з ГУР, російські волонтери безоплатно, як благодійну допомогу, відправили «вибухові» окуляри до підрозділів БпЛА ворожої армії.
Сьогодні жахи війни відбуваються у буквальному сенсі просто на очах ворожих FPV-пілотів. Це заслужене покарання за ті воєнні злочини, які російські окупанти щодня вчиняють проти України, — повідомили у спецслужбі.
Джерела в ГУР підкреслюють, що тривала й складна операція з випалювання ворожих очей триває.
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