Спецоперація ГУР. У російських пілотів масово вибухають на очах FPV-окуляри — джерела
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Спецоперація ГУР. У російських пілотів масово вибухають на очах FPV-окуляри — джерела

бавовна
Джерело:  online.ua

У російській армії на початку лютого трапилася серія вибухів окулярів для FPV-дронів під час їхнього використання пілотами. До цієї спецоперації має причетність Головне управління розвідки, повідомили Online.UA джерела у спецслужбах.

Головні тези:

  • Серія вибухів окулярів для пілотів FPV-дронів стала результатом спецоперації ГУР.
  • Українська розвідка встановила вибухівки в окуляри, що передали пілотам російські волонтери.
  • Російські пілоти покарані за воєнні злочини проти України.

«Божа кара» від ГУР: у Росії вибухають FPV-окуляри на очах у пілотів

Російські пропагандисти пишуть про десятки подібних випадків, що трапилися у кількох областях РФ у перші дні лютого.

Як повідомляють джерела в українських спецслужбах, за операцією стоять фахівці Головного управління розвідки України. Зазначається, що всередині окулярів, які передали пілотам FPV російські волонтери, була вмонтована вибухівка.

За словами причетних до операції, для виконання завдання було придбано велику партію FPV окулярів для пілотів ЗС РФ. Фахівці української розвідки додатково обладнали їх функцією дистанційного підриву.

Спецоперація ГУР

Після цього, у координації з ГУР, російські волонтери безоплатно, як благодійну допомогу, відправили «вибухові» окуляри до підрозділів БпЛА ворожої армії.

Тепер на пілотів FPV дронів ЗС російської федерація почала масово сходити «БОЖА КАРА», за тих безневинно вбитих ними людей і звірства, які вони вчиняють. Згодом таких фактів буде значно більше, адже тепер «бандерівські криївки», де виготовляють окуляри з сюрпризом для російських окупантів, є вже не тільки  в Українських Карпатах, а і в російському Сибіру», — зазначають автори операції.

Спецоперація ГУР

Сьогодні жахи війни відбуваються у буквальному сенсі просто на очах ворожих FPV-пілотів. Це заслужене покарання за ті воєнні злочини, які російські окупанти щодня вчиняють проти України, — повідомили у спецслужбі.

Джерела в ГУР підкреслюють, що тривала й складна операція з випалювання ворожих очей триває.

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