ГУР мощно атаковало морской порт и НПЗ в российском Туапсе — источники

Ночью 26 февраля силы Главного управления разведки совместно с другими подразделениями Сил Обороны Украины нанесли массированный удар дронами по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу, который находится в Краснодарском крае России. Об этом сообщает Online.UA со ссылкой на свои источники в ГУР.

Подробности новой "бавовны" на территории России

Согласно данным инсайдеров в ГУР, на территории вражеского объекта прогремело около 40 взрывов, а затем вспыхнул пожар.

В этот раз украинским дронам удалось поразить и повредить российское нефтеперерабатывающее оборудование.

Власти страны-агрессорки РФ уже официально признали факт атаки на Туапсе. Кроме того, впоследствии стало известно об атаке на местный морской порт.

Что важно понимать, попавший под новый удар ГУР комплекс российских объектов играет важную роль в обеспечении военной логистики оккупационной российской армии.

Нефтеналивной терминал в Туапсе является одним из крупнейших в РФ, а Туапсинский порт — один из ключевых российских грузовых портов в Черном море, также логистический хаб, связанный с железнодорожной сетью, позволяющей транспортировать грузы из центральных и южных регионов страны-агрессорки. Поделиться

В общем, указанный порт является крайне важным звеном в военной логистике врага.

По словам источников в ГУР, россияне активно используют его для перевозки техники, боеприпасов и горючего для военных нужд.

Также он обеспечивает материально-техническое снабжение кораблей Черноморского флота России, в том числе задействованных в войне против Украины.