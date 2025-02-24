Грызня чекистов. У ГУР раскрыли подробности подрыва предателя Украины в Приморске

Во временно оккупированном городе Приморск произошел взрыв в кабинете коллаборанта Романа Подсудевского. Его организовали сотрудники ФСБ РФ.
Главные тезисы
- В Приморске произошел взрыв в кабинете коллаборанта Романа Подсудевского, организованный ФСБ РФ и вызванный обострением конфликта между группировками в оккупированной части Запорожской области.
- Подсудевский, бывший высокопоставленный чиновник Госпогранслужбы, начал сотрудничество с российскими спецслужбами в оккупированном Крыму.
- Главное управление разведки Минобороны Украины обозначило Подсудевского как предателя Украины, сбежавшего в Крым и начавшего сотрудничество с чекистами из Москвы.
В Приморске взорвали предателя Украины
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
По данным разведки, 23 февраля ночью в Приморске прогремел мощный взрыв в кабинете так называемого руководителя незаконного учреждения многофункционального центра "Мои документы" Романа Подсудевского.
ГУР отмечает, что Подсудевский — предатель Украины, бывший высокопоставленный чиновник Госпогранслужбы, сбежавший в временно оккупированный Крым 2015 года.
В разведке подчеркнули, что между этим управлением спецслужбы и другим кланом ФСБ продолжается рознь за денежные потоки на временно оккупированной части Запорожской области.
Собственно, взрыв в кабинете Подсудевского в оккупированном Приморске был организован ФСБшниками из Москвы, и это стало еще одним проявлением грызни между чекистами за дерибан, — утверждает ГУР.
Так ФСБшники из Москвы хотели предупредить коллаборанта, что ему нужно "уменьшить аппетиты" и быть более покладистым. На этом фоне внутри ФСБ начались проверки.
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