Во временно оккупированном городе Приморск произошел взрыв в кабинете коллаборанта Романа Подсудевского. Его организовали сотрудники ФСБ РФ.

В Приморске взорвали предателя Украины

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным разведки, 23 февраля ночью в Приморске прогремел мощный взрыв в кабинете так называемого руководителя незаконного учреждения многофункционального центра "Мои документы" Романа Подсудевского.

ГУР отмечает, что Подсудевский — предатель Украины, бывший высокопоставленный чиновник Госпогранслужбы, сбежавший в временно оккупированный Крым 2015 года.

Там он работал на гауляйтера Сергея Аксенова и начал сотрудничать с чекистами так называемого "управления ФСБ по республике Крым". Поделиться

В разведке подчеркнули, что между этим управлением спецслужбы и другим кланом ФСБ продолжается рознь за денежные потоки на временно оккупированной части Запорожской области.

Собственно, взрыв в кабинете Подсудевского в оккупированном Приморске был организован ФСБшниками из Москвы, и это стало еще одним проявлением грызни между чекистами за дерибан, — утверждает ГУР.

Так ФСБшники из Москвы хотели предупредить коллаборанта, что ему нужно "уменьшить аппетиты" и быть более покладистым. На этом фоне внутри ФСБ начались проверки.