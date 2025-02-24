Грызня чекистов. У ГУР раскрыли подробности подрыва предателя Украины в Приморске
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Грызня чекистов. У ГУР раскрыли подробности подрыва предателя Украины в Приморске

ГУР
Подсудевский
Read in English
Читати українською

Во временно оккупированном городе Приморск произошел взрыв в кабинете коллаборанта Романа Подсудевского. Его организовали сотрудники ФСБ РФ.

Главные тезисы

  • В Приморске произошел взрыв в кабинете коллаборанта Романа Подсудевского, организованный ФСБ РФ и вызванный обострением конфликта между группировками в оккупированной части Запорожской области.
  • Подсудевский, бывший высокопоставленный чиновник Госпогранслужбы, начал сотрудничество с российскими спецслужбами в оккупированном Крыму.
  • Главное управление разведки Минобороны Украины обозначило Подсудевского как предателя Украины, сбежавшего в Крым и начавшего сотрудничество с чекистами из Москвы.

В Приморске взорвали предателя Украины

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным разведки, 23 февраля ночью в Приморске прогремел мощный взрыв в кабинете так называемого руководителя незаконного учреждения многофункционального центра "Мои документы" Романа Подсудевского.

ГУР отмечает, что Подсудевский — предатель Украины, бывший высокопоставленный чиновник Госпогранслужбы, сбежавший в временно оккупированный Крым 2015 года.

Там он работал на гауляйтера Сергея Аксенова и начал сотрудничать с чекистами так называемого "управления ФСБ по республике Крым".

В разведке подчеркнули, что между этим управлением спецслужбы и другим кланом ФСБ продолжается рознь за денежные потоки на временно оккупированной части Запорожской области.

Собственно, взрыв в кабинете Подсудевского в оккупированном Приморске был организован ФСБшниками из Москвы, и это стало еще одним проявлением грызни между чекистами за дерибан, — утверждает ГУР.

Так ФСБшники из Москвы хотели предупредить коллаборанта, что ему нужно "уменьшить аппетиты" и быть более покладистым. На этом фоне внутри ФСБ начались проверки.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В московском элитном ЖК произошел взрыв. Среди раненых — предатели Украины
Москва
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Спецоперация ГУР. У российских пилотов массово взрываются на глазах FPV-очки — источники
бавовна
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Взрыв в Бердянске. ГУР заявило о ликвидации российского военного преступника Богданова
ГУР
ГУР

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?