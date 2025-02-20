Взрыв в Бердянске. ГУР заявило о ликвидации российского военного преступника Богданова

20 февраля в Бердянске уничтожен российский военный преступник Евгения Богданова. Об этом сообщили в Главном управлении разведки.

ГУР заявило о ликвидации военного преступника РФ Богданова

20 февраля в 6:05 возле 96-го дома на Восточном проспекте временно оккупированного Бердянска взорвался серый автомобиль Renault Duster — выгорел дотла; на место прибыли русско-оккупационные службы.

Внутри машины находился военный преступник богданов евгений юрьевич — гражданин государства-агрессора России, который формально занимал должность так называемого заместителя председателя оккупационной администрации Бердянска. Поделиться

В обязанности российского захватчика входили, в частности, контроль за финансами в оккупационной администрации и организация строительства фортификационных сооружений во временно оккупированных районах Запорожской области.

Евгений Богданов

Во время своего пребывания на оккупированных украинских территориях Евгений Богданов неоднократно совершал военные преступления против граждан Украины.