Взрыв в Бердянске. ГУР заявило о ликвидации российского военного преступника Богданова

20 февраля в Бердянске уничтожен российский военный преступник Евгения Богданова. Об этом сообщили в Главном управлении разведки.
Главные тезисы
- Российский военный преступник Евгений Богданов был ликвидирован в Бердянске при взрыве автомобиля Renault Duster 20 февраля.
- Российские спецслужбы назначили Богданова заместителем председателя оккупационной администрации Бердянска, где он контролировал финансы и организовывал строительство фортификаций на оккупированных территориях.
- Богданов совершал военные преступления против граждан Украины во время своего пребывания на оккупированных украинских территориях.
ГУР заявило о ликвидации военного преступника РФ Богданова
20 февраля в 6:05 возле 96-го дома на Восточном проспекте временно оккупированного Бердянска взорвался серый автомобиль Renault Duster — выгорел дотла; на место прибыли русско-оккупационные службы.
В обязанности российского захватчика входили, в частности, контроль за финансами в оккупационной администрации и организация строительства фортификационных сооружений во временно оккупированных районах Запорожской области.
Во время своего пребывания на оккупированных украинских территориях Евгений Богданов неоднократно совершал военные преступления против граждан Украины.
Военный преступник родился 11.08.1970 года в городе Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области. В Бердянск прибыл сразу после захвата города войсками государства-агрессора в 2022 году. В оккупационную администрацию назначен по указанию российских спецслужб.
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