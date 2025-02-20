Вибух у Бердянську. ГУР заявило про ліквідацію російського воєнного злочинця Богданова
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Вибух у Бердянську. ГУР заявило про ліквідацію російського воєнного злочинця Богданова

ГУР
ГУР
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20 лютого у Бердянську знищено російського воєнного злочинця Євгенія Богданова. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки.

Головні тези:

  • 20 лютого у Бердянську ліквідовано російського воєнного злочинця Євгенія Богданова.
  • Головне управління розвідки заявило про знищення Богданова під час вибуху автомобіля Renault Duster.
  • Богданов під час перебування на окупованих територіях вчиняв воєнні злочини проти громадян України.

ГУР заявило про ліквідацію воєнного злочинця РФ Богданова

20 лютого о 6:05 біля 96-го будинку на Східному проспекті тимчасово окупованого Бердянська вибухнув сірий автомобіль Renault Duster ― вигорів дотла; на місце прибули російсько-окупаційні служби.

Всередині машини перебував воєнний злочинець боґданов євґєній юрьєвіч ― громадянин держави-агресора росії, який формально обіймав посаду так званого заступника голови окупаційної адміністрації Бердянська.

До обов’язків російського загарбника входили, зокрема контроль за фінансами в окупаційній адміністрації та організація будівництва фортифікаційних споруд у тимчасово окупованих районах Запорізької області.

Євгеній Богданов

Під час свого перебування на окупованих українських територіях Євґєній Боґданов неодноразово вчиняв воєнні злочини проти громадян України.

Воєнний злочинець народився 11.08.1970 року в місті Пікальово Боксітоґорского району Лєнінґрадскої області. До Бердянська прибув одразу після захоплення міста військами держави-агресора у 2022 році. В окупаційну адміністрацію призначений за вказівкою російських спецслужб.

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