Вибух у Бердянську. ГУР заявило про ліквідацію російського воєнного злочинця Богданова

20 лютого у Бердянську знищено російського воєнного злочинця Євгенія Богданова. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки.

ГУР заявило про ліквідацію воєнного злочинця РФ Богданова

20 лютого о 6:05 біля 96-го будинку на Східному проспекті тимчасово окупованого Бердянська вибухнув сірий автомобіль Renault Duster ― вигорів дотла; на місце прибули російсько-окупаційні служби.

Всередині машини перебував воєнний злочинець боґданов євґєній юрьєвіч ― громадянин держави-агресора росії, який формально обіймав посаду так званого заступника голови окупаційної адміністрації Бердянська. Поширити

До обов’язків російського загарбника входили, зокрема контроль за фінансами в окупаційній адміністрації та організація будівництва фортифікаційних споруд у тимчасово окупованих районах Запорізької області.

Євгеній Богданов

Під час свого перебування на окупованих українських територіях Євґєній Боґданов неодноразово вчиняв воєнні злочини проти громадян України.