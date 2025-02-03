В московском элитном ЖК произошел взрыв. Среди раненых — предатели Украины
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В московском элитном ЖК произошел взрыв. Среди раненых — предатели Украины

Москва
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Источник:  online.ua

В московском элитном жилом комплексе "Алые Паруса" утром 3 февраля раздался взрыв. Медиа утверждают о якобы покушении на криминального авторитета и предателя Украины Армена Саркисяна.

Главные тезисы

  • В московском элитном ЖК “Алые Паруса” произошел взрыв, в результате которого ранены предатели Украины, включая Армена Саркисяна.
  • Существуют разные версии причин взрыва, включая покушение на криминального авторитета и основателя батальона “ДНР” “Арбат”.
  • Среди раненых оказался бывший заместитель командира спецназа Олег Каспирович и другие лица из криминальной среды.
  • Информация о состоянии пострадавших варьируется, от четырех до восьми человек, и официально не объявлены жертвы в результате этого инцидента.

В элитном ЖК Москвы взорвали предателей Украины

Взрыв произошел в 08:45 (по киевскому времени) по адресу Авиационная улица, 77. Сейчас причина взрыва неизвестна, но некоторые российские медиа пишут о самодельном взрывном устройстве или гранату.

Число жертв официально не объявляется. Отдельные Telegram-каналы утверждают о погибшем, другие же это отрицают. Количество раненых — от четырех до восьми.

По словам очевидцев, взрыв произошел после того, как в подъезд "зашел один из жителей с охранниками". Консьерж, в свою очередь, рассказала, что видела этого человека раньше по телевизору.

Основная версия событий — покушение на голову так называемой "Федерации бокса "ДНР" и основателя батальона "Арбат" Армена Саркисяна. В результате взрыва он получил серьезные ранения и был реанимирован."

Позже в распечатках появилось сообщение о раненых

Источник Телеграмм-канала ВЧК-ОГПУ рассказал, что личность погибшего при взрыве в ЖК "Алые паруса" до сих пор не установлена. Вероятно, это был второй охранник Армена Саркисяна.

Армен Саркисян

Кто такой Армен Саркисян

Погибшим при взрыве в Москве может стать криминальный авторитет из «ДНР» Армен Саркисян

Владельцы квартиры, где жил погибший, сообщили, что сдавали квартиру Армену Саркисяну, президенту Федерации бокса «ДНР» и создателю батальона «Арбат».

Армен «Горловский» Саркисян известен как организатор банд «титушек», охотившихся участников Евромайдана. Он является фигурантом дела по убийству украинского журналиста Вячеслава Веремия.

Кроме того, один из пострадавших, 49-летний Олег К., находился в базе Миротворца. Речь идет об Олеге Каспировиче, бывшем заместителе командира отдельного отряда спецназначения управления Крымского территориального командования ВВ МВД.

В декабре 2024 года Служба безопасности Украины объявляла о подозрении Саркисяну за вербовку заключенных на войну против Украины. Фигурант входит в близкое окружение президента-беглеца Виктора Януковича и с 2024-го находится в международном розыске за организацию убийств в центре Киева.

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