В московском элитном жилом комплексе "Алые Паруса" утром 3 февраля раздался взрыв. Медиа утверждают о якобы покушении на криминального авторитета и предателя Украины Армена Саркисяна.
Главные тезисы
- В московском элитном ЖК “Алые Паруса” произошел взрыв, в результате которого ранены предатели Украины, включая Армена Саркисяна.
- Существуют разные версии причин взрыва, включая покушение на криминального авторитета и основателя батальона “ДНР” “Арбат”.
- Среди раненых оказался бывший заместитель командира спецназа Олег Каспирович и другие лица из криминальной среды.
- Информация о состоянии пострадавших варьируется, от четырех до восьми человек, и официально не объявлены жертвы в результате этого инцидента.
В элитном ЖК Москвы взорвали предателей Украины
Взрыв произошел в 08:45 (по киевскому времени) по адресу Авиационная улица, 77. Сейчас причина взрыва неизвестна, но некоторые российские медиа пишут о самодельном взрывном устройстве или гранату.
Число жертв официально не объявляется. Отдельные Telegram-каналы утверждают о погибшем, другие же это отрицают. Количество раненых — от четырех до восьми.
По словам очевидцев, взрыв произошел после того, как в подъезд "зашел один из жителей с охранниками". Консьерж, в свою очередь, рассказала, что видела этого человека раньше по телевизору.
Основная версия событий — покушение на голову так называемой "Федерации бокса "ДНР" и основателя батальона "Арбат" Армена Саркисяна. В результате взрыва он получил серьезные ранения и был реанимирован."
Позже в распечатках появилось сообщение о раненых
Источник Телеграмм-канала ВЧК-ОГПУ рассказал, что личность погибшего при взрыве в ЖК "Алые паруса" до сих пор не установлена. Вероятно, это был второй охранник Армена Саркисяна.
Кто такой Армен Саркисян
Погибшим при взрыве в Москве может стать криминальный авторитет из «ДНР» Армен Саркисян
Владельцы квартиры, где жил погибший, сообщили, что сдавали квартиру Армену Саркисяну, президенту Федерации бокса «ДНР» и создателю батальона «Арбат».
Армен «Горловский» Саркисян известен как организатор банд «титушек», охотившихся участников Евромайдана. Он является фигурантом дела по убийству украинского журналиста Вячеслава Веремия.
В декабре 2024 года Служба безопасности Украины объявляла о подозрении Саркисяну за вербовку заключенных на войну против Украины. Фигурант входит в близкое окружение президента-беглеца Виктора Януковича и с 2024-го находится в международном розыске за организацию убийств в центре Киева.
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