В московском элитном жилом комплексе "Алые Паруса" утром 3 февраля раздался взрыв. Медиа утверждают о якобы покушении на криминального авторитета и предателя Украины Армена Саркисяна.

В элитном ЖК Москвы взорвали предателей Украины

Взрыв произошел в 08:45 (по киевскому времени) по адресу Авиационная улица, 77. Сейчас причина взрыва неизвестна, но некоторые российские медиа пишут о самодельном взрывном устройстве или гранату.

Число жертв официально не объявляется. Отдельные Telegram-каналы утверждают о погибшем, другие же это отрицают. Количество раненых — от четырех до восьми.

По словам очевидцев, взрыв произошел после того, как в подъезд "зашел один из жителей с охранниками". Консьерж, в свою очередь, рассказала, что видела этого человека раньше по телевизору.

Основная версия событий — покушение на голову так называемой "Федерации бокса "ДНР" и основателя батальона "Арбат" Армена Саркисяна. В результате взрыва он получил серьезные ранения и был реанимирован."

Позже в распечатках появилось сообщение о раненых

Источник Телеграмм-канала ВЧК-ОГПУ рассказал, что личность погибшего при взрыве в ЖК "Алые паруса" до сих пор не установлена. Вероятно, это был второй охранник Армена Саркисяна.

Армен Саркисян

Кто такой Армен Саркисян

Погибшим при взрыве в Москве может стать криминальный авторитет из «ДНР» Армен Саркисян

Владельцы квартиры, где жил погибший, сообщили, что сдавали квартиру Армену Саркисяну, президенту Федерации бокса «ДНР» и создателю батальона «Арбат».

Армен «Горловский» Саркисян известен как организатор банд «титушек», охотившихся участников Евромайдана. Он является фигурантом дела по убийству украинского журналиста Вячеслава Веремия.

Кроме того, один из пострадавших, 49-летний Олег К., находился в базе Миротворца. Речь идет об Олеге Каспировиче, бывшем заместителе командира отдельного отряда спецназначения управления Крымского территориального командования ВВ МВД. Поделиться

В декабре 2024 года Служба безопасности Украины объявляла о подозрении Саркисяну за вербовку заключенных на войну против Украины. Фигурант входит в близкое окружение президента-беглеца Виктора Януковича и с 2024-го находится в международном розыске за организацию убийств в центре Киева.