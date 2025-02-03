У московському елІтному ЖК стався вибух. Серед поранених — зрадники України

У московському елітному жилому комплексу "Алые Паруса" зранку 3 лютого пролунав вибух. Медіа стверджують про нібито замах на кримінального авторитета та зрадника України Армена Саркісяна.
Головні тези:
- В елітному ЖК Москви стався вибух о 08:45 за київським часом, в результаті якого зазнали поранень зрадники України.
- Існують різні версії причин вибуху, зокрема замах на кримінального авторитета і засновника батальйону “Арбат” Армена Саркісяна.
- Серед поранених виявився колишній заступник командира загону спецпризначення управління Кримського територіального командування Олег Каспірович.
- Один із загиблих, можливо, був другим охоронцем Армена Саркісяна, кримінального авторитета із “ДНР”, фігуранта справи про вбивство журналіста В'ячеслава Веремія.
- Жертви в результаті вибуху офіційно не оголошені, інформація про стан постраждалих варіюється від чотирьох до восьми осіб.
В елІтному ЖК Москви підірвали зрадників України
Вибух стався о 08:45 (за київським часом) за адресою Авіаційна вулиця, 77. Наразі причина вибуху невідома, але деякі російські медіа пишуть про саморобний вибуховий пристрій або ж гранату.
Кількість жертв офіційно не оголошується. Окремі Telegram-канали стверджують про загиблого, інші ж це заперечують. Кількість поранених — від чотирьох до восьми.
За словами очевидців, вибух стався після того, як до під'їзду "зайшов один із мешканців з охоронцями". Консьєрж, своєю чергою, розповіла, що бачила того чоловіка раніше по телевізору.
Основна версія подій — замах на голову так званої "Федерації боксу "ДНР" і засновника батальйону "Арбат" Армена Саркісяна. Внаслідок вибуху він отримав серйозні поранення та був реанімований.
Пізніше у роспабліках з’явилося повідомлення про поранених
Джерело Телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ розповіло, що особу загиблого під час вибуху в ЖК “Алые паруса” досі не встановлено. Імовірно, це був другий охоронець Армена Саркісяна.
Хто такий Армен Саркісян
Загиблим під час вибуху в Москві може бути кримінальний авторитет із «ДНР» Армен Саркісян
Власники квартири, де жив загиблий, повідомили, що здавали квартиру Армену Саркісяну, президенту Федерації боксу «ДНР» та творцю батальйону «Арбат».
Армен «Горловський» Саркісян відомий як організатор банд «тітушок», які полювали учасників Євромайдану. Він є фігурантом справи щодо вбивства українського журналіста В'ячеслава Веремія.
У грудні 2024-го Служба безпеки України оголошувала про підозру Саркісяну за вербування в'язнів на війну проти України. Фігурант входить до близького оточення президента-втікача Віктора Януковича й з 2024-го перебуває у міжнародному розшуку за організацію вбивств у центрі Києва.
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