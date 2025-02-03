У московському елІтному ЖК стався вибух. Серед поранених — зрадники України

У московському елітному жилому комплексу "Алые Паруса" зранку 3 лютого пролунав вибух. Медіа стверджують про нібито замах на кримінального авторитета та зрадника України Армена Саркісяна.

В елІтному ЖК Москви підірвали зрадників України

Вибух стався о 08:45 (за київським часом) за адресою Авіаційна вулиця, 77. Наразі причина вибуху невідома, але деякі російські медіа пишуть про саморобний вибуховий пристрій або ж гранату.

Кількість жертв офіційно не оголошується. Окремі Telegram-канали стверджують про загиблого, інші ж це заперечують. Кількість поранених — від чотирьох до восьми.

За словами очевидців, вибух стався після того, як до під'їзду "зайшов один із мешканців з охоронцями". Консьєрж, своєю чергою, розповіла, що бачила того чоловіка раніше по телевізору.

Основна версія подій — замах на голову так званої "Федерації боксу "ДНР" і засновника батальйону "Арбат" Армена Саркісяна. Внаслідок вибуху він отримав серйозні поранення та був реанімований.

Пізніше у роспабліках з’явилося повідомлення про поранених

Джерело Телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ розповіло, що особу загиблого під час вибуху в ЖК “Алые паруса” досі не встановлено. Імовірно, це був другий охоронець Армена Саркісяна.

Армен Саркісян

Хто такий Армен Саркісян

Загиблим під час вибуху в Москві може бути кримінальний авторитет із «ДНР» Армен Саркісян

Власники квартири, де жив загиблий, повідомили, що здавали квартиру Армену Саркісяну, президенту Федерації боксу «ДНР» та творцю батальйону «Арбат».

Армен «Горловський» Саркісян відомий як організатор банд «тітушок», які полювали учасників Євромайдану. Він є фігурантом справи щодо вбивства українського журналіста В'ячеслава Веремія.

Крім того, один із постраждалих, 49-річний Олег К., перебував у базі «Миротворця». Йдеться про Олега Каспіровича, колишнього заступника командира окремого загону спецпризначення управління Кримського територіального командування ВВ МВС. Поширити

У грудні 2024-го Служба безпеки України оголошувала про підозру Саркісяну за вербування в'язнів на війну проти України. Фігурант входить до близького оточення президента-втікача Віктора Януковича й з 2024-го перебуває у міжнародному розшуку за організацію вбивств у центрі Києва.