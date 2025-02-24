Гризня чекістів. У ГУР розкрили подробиці підриву зрадника України у Приморську
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Гризня чекістів. У ГУР розкрили подробиці підриву зрадника України у Приморську

ГУР
Подсудєвский
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У тимчасово окупованому місті Приморськ стався вибух у кабінеті колаборанта Романа Подсудєвського. Його організували співробітники ФСБ РФ.

Головні тези:

  • Загострення конфлікту між угрупованнями ФСБ в окупованій частині Запорізької області спричинило вибух у кабінеті колаборанта Романа Подсудєвського у Приморську.
  • ФСБшники з Москви спробували попередити зрадника про необхідність зменшення апетитів та більшу поступливість шляхом організації вибуху.
  • Подсудєвський, колишній високопосадовець Держприкордонслужби, перебуваючи в окупованому Криму, почав співпрацю з російськими спецслужбами, що спричинило гостру ворожнечу між ФСБшниками.

У Приморську підірвали зрадника України

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

За даними розвідки, 23 лютого вночі в Приморську прогримів потужний вибух у кабінеті так званого керівника незаконної установи багатофункціональний центр "Мої документи" Романа Подсудєвського.

ГУР зазначає, що Подсудєвський — зрадник України, колишній високопосадовець Держприкордонслужби, який втік до тимчасово окупованого Криму 2015 року.

Там він працював на гауляйтера Сергія Аксьонова і почав співпрацювати з чекістами так званого "управління ФСБ по республіці Крим".

У розвідці наголосили, що між цим управлінням спецслужби та іншим кланом ФСБ триває ворожнеча за грошові потоки на тимчасово окупованій частині Запорізької області.

Власне, вибух у кабінеті Подсудєвського в окупованому Приморську організували ФСБшники з Москви, і це стало ще одним проявом гризні між чекістами за дерибан, — стверджує ГУР.

Так ФСБшники з Москви хотіли попередити колаборанта, що йому потрібно "зменшити апетити" і бути більш поступливим. На цьому тлі всередині ФСБ почалися перевірки.

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