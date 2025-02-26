ГУР потужно атакувало морський порт і НПЗ у російському Туапсе — джерела

Уночі 26 лютого Головне управління розвідки спільно з іншими підрозділами Сил Оборони України завдали масованого удару дронами по Туапсинському нафтопереробному заводу, що знаходиться в Краснодарському краї Росії. Про це повідомляє Online.UA з посиланням на свої джерела в ГУР.

Подробиці нової “бавовни” на території Росії

Згідно з даними інсайдерів у ГУР, на території ворожого обʼєкту прогриміли близько 40 вибухів, а потім спалахнула пожежа.

Цього разу українським дронам вдалося уразити та пошкодити російське нафтопереробне обладнання.

Влада країни-агресорки РФ уже офіційно визнала факт атаки на Туапсе. Окрім того, згодом стало відомо про атаку також на місцевий морський порт.

Що важливо розуміти, комплекс російських обʼєктів, який потрапив під новий удар ГУР, відіграє важливу роль у забезпеченні військової логістики окупаційної російської армії.

Нафтоналивний термінал в Туапсе є одним з найбільших у РФ, а Туапсинський порт — один з ключових російських вантажних портів у Чорному морі, який також є логістичним хабом, зв’язаний із залізничною мережею, що дозволяє транспортувати вантажі з центральних та південних регіонів країни-агресорки. Поширити

Загалом вказаний порт є вкрай важливою ланкою у військовій логістиці ворога.

За словами джерел у ГУР, росіяни активно його використовують для перевезення техніки, боєприпасів та пального для військових потреб.

Також він забезпечує матеріально-технічне постачання кораблів Чорноморського флоту рф, зокрема тих, що задіяні у війні проти України.