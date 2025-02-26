У ГУР показали бойову роботу спецпризначенців на фронті — відео

Спецпризначенці ГУР на фронті нищать живу силу та техніку ворога.
Головні тези:
- Спецпризначенці ГУР на фронті знищують живу силу та техніку ворога.
- У відео показано успішні вогневі дії операторів FPV-дронів підрозділу “Крила”.
- Ліквідація російської броньованої техніки та укриттів окупантів — одне з напрямків бойової діяльності розвідників ГУР.
У ГУР показали бойову роботу спецпризначенців на фронті
Спецпідрозділ "Крила" показав чергову серію успішних вогневих дій операторів FPV-дронів.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
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