У ГУР показали бойову роботу спецпризначенців на фронті — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

У ГУР показали бойову роботу спецпризначенців на фронті — відео

ГУР
ГУР

Спецпризначенці ГУР на фронті нищать живу силу та техніку ворога.

Головні тези:

  • Спецпризначенці ГУР на фронті знищують живу силу та техніку ворога.
  • У відео показано успішні вогневі дії операторів FPV-дронів підрозділу “Крила”.
  • Ліквідація російської броньованої техніки та укриттів окупантів — одне з напрямків бойової діяльності розвідників ГУР.

У ГУР показали бойову роботу спецпризначенців на фронті

Спецпідрозділ "Крила" показав чергову серію успішних вогневих дій операторів FPV-дронів.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Палає російська броньована техніка та військовий транспорт. Прицільних руйнівних ударів розвідники також завдають по схованках та укриттях окупантів — ліквідація московитів триває! — йдеться в дописі під відео.

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