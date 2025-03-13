ГУР дронами уразило виробництво БпЛА у Калузькій області РФ — джерела
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ГУР дронами уразило виробництво БпЛА у Калузькій області РФ — джерела

пожежа
Джерело:  online.ua

Далекобійні ударні дрони Головного управління розвідки ввечері 12 березня завдали ударів по місцю виробництва БпЛА в селищі Обухово Дзержинського району Калузької області РФ. Про це Online.UA повідомили джерела у воєнній розвідці.

Головні тези:

  • Далекобійні ударні дрони ГУР завдали ударів по виробництву дронів в Калузькій області РФ.
  • Атака була спрямована на замасковане виробництво безпілотників в заводі “Калузький газобетон”.
  • Пожежа та вибухи викликали скасування рейсів у місцевому аеропорті, а влада підтвердила нічну атаку дронів.

ГУР дронами атакували замасковане виробництво БпЛА у РФ

За словами джерел, виробничі лінії для збірки безпілотників окупанти розмістили в цехах заводу "Калузький газобетон".

Першими про потужні вибухи та пожежу на заводі повідомили місцеві мешканці у соціальних мережах. Очевидці встигли навіть зафіксувати на відео та розмістити в пабліках відео влучання та сильної пожежі на території заводу.

Калузькі пабліки разом з поширенням відео з місця події повідомили про падіння уламків та пожежу в "будівлях промислового підприємства".

Через атаку БgЛА в аеропорту Калуги був введений план "Ковёр" — тобто скасовані усі рейси з 21-ї вечора 12 березня до 6-ї ранку 13 березня.

Губернатор Калузької області вранці підтвердив нічну атаку безпілотників на регіон, влучання у промислове підприємство, інфраструктурний об'єкт зв'язку та енергетики.

Російська влада заявила, що нібито 77 безпілотників атакували 6 областей РФ, у Калузькій області на заводі сталася пожежа.

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