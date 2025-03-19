ГУР устроило громкую "бавовну" в оккупированном Крыму — видео

В последние несколько дней Главное управление разведки Украины наносило мощные удары по военным объектам российских захватчиков во временно оккупированном Крыму. Воины ГУР успешно поразили вражеские системы ПВО, морские суда и вертолет.
Главные тезисы
- Воины ГУР снова успешно провели демилитаризацию полуострова.
- Среди пораженных вражеских объектов были радиолокационные станции, пусковые установки, зенитные ракетно-пушечные комплексы.
Новые результаты работы ГУР в Крыму
Военная разведка Украины обращает внимание на то, что дорогостоящие российские системы снова не смогли отразить мощные атаки воинов ГУР МО Украины.
Благодаря этому разведчики в очередной раз смогли провести успешную демилитаризацию полуострова и поразить немало вражеских радиолокационных станций (РЛС):
● 48Я6-К1 “Подлет” (2шт);
● 1Л125”Ниобий-СВ” (2шт);
● 39Н6 "Каста 2Е2" (3шт);
● 9С19 "Имбирь";
● “Небо-СВ”;
● С-300ВМ;
● “Небо-М”;
● 59Н6-Е "Противник-ГЭ";
● БРЛС "Мыс".
Кроме того, указано, что воины ГУР попали в пусковую установку С-300СВ, командные пункты РЛС "СТ-68" и РЛС 39Н6 "Каста 2Е2", 3 московитских зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1" и вертолет Ми-8 армии РФ.
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