ГУР устроило громкую "бавовну" в оккупированном Крыму — видео
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ГУР устроило громкую "бавовну" в оккупированном Крыму — видео

ГУР
Новые результаты работы ГУР в Крыму
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В последние несколько дней Главное управление разведки Украины наносило мощные удары по военным объектам российских захватчиков во временно оккупированном Крыму. Воины ГУР успешно поразили вражеские системы ПВО, морские суда и вертолет.

Главные тезисы

  • Воины ГУР снова успешно провели демилитаризацию полуострова.
  • Среди пораженных вражеских объектов были радиолокационные станции, пусковые установки, зенитные ракетно-пушечные комплексы.

Новые результаты работы ГУР в Крыму

Военная разведка Украины обращает внимание на то, что дорогостоящие российские системы снова не смогли отразить мощные атаки воинов ГУР МО Украины.

Благодаря этому разведчики в очередной раз смогли провести успешную демилитаризацию полуострова и поразить немало вражеских радиолокационных станций (РЛС):

● 48Я6-К1 “Подлет” (2шт);

● 1Л125”Ниобий-СВ” (2шт);

● 39Н6 "Каста 2Е2" (3шт);

● 9С19 "Имбирь";

● “Небо-СВ”;

● С-300ВМ;

● “Небо-М”;

● 59Н6-Е "Противник-ГЭ";

● БРЛС "Мыс".

Кроме того, указано, что воины ГУР попали в пусковую установку С-300СВ, командные пункты РЛС "СТ-68" и РЛС 39Н6 "Каста 2Е2", 3 московитских зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1" и вертолет Ми-8 армии РФ.

Борьба продолжается! Слава Украине! — подчеркнули разведчики.

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