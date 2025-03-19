Припинення вогню. У Трампа анонсували новий раунд мирних переговорів

23 березня в місті Джидда, що в Саудівській Аравії, повинні відбутися нові перемовини щодо припинення вогню між Росією та Україною. Про це повідомив спеціальний посланець президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф.
Головні тези:
- Команда Трампа планує деталізувати домовленості щодо 30-денного припинення вогню на фронті.
- Поки ні Україні, ні Росія не підтвердили свою участь у цих переговорах.
Команда Трампа готує новий раунд переговорів
Стів Віткофф офіційно підтвердив, що США у Саудівській Аравії будуть представляти глава Держдепу Марко Рубіо та радник президента Трампа з національної безпеки Майк Волц.
За його словами, ключова ціль переговорів — деталізація домовленостей, зокрема щодо 30-денного припинення вогню.
На цьому тлі журналіст попросив Віткоффа прокоментувати можливе припинення обстрілів енергетичної інфраструктури та цілей в акваторії Чорного моря.
Останній почав стверджувати, що "росіяни зараз погоджуються на обидва ці аспекти".
Окрім того, він наголосив, що запропоноване Штатами 30-денне припинення вогню має охоплювати "енергетику та інфраструктуру в цілому".
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