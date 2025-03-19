Припинення вогню. У Трампа анонсували новий раунд мирних переговорів

23 березня в місті Джидда, що в Саудівській Аравії, повинні відбутися нові перемовини щодо припинення вогню між Росією та Україною. Про це повідомив спеціальний посланець президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф.

Команда Трампа готує новий раунд переговорів

Стів Віткофф офіційно підтвердив, що США у Саудівській Аравії будуть представляти глава Держдепу Марко Рубіо та радник президента Трампа з національної безпеки Майк Волц.

За його словами, ключова ціль переговорів — деталізація домовленостей, зокрема щодо 30-денного припинення вогню.

На цьому тлі журналіст попросив Віткоффа прокоментувати можливе припинення обстрілів енергетичної інфраструктури та цілей в акваторії Чорного моря.

Останній почав стверджувати, що "росіяни зараз погоджуються на обидва ці аспекти".

Я дуже сподіваюся, що українці також погодяться на це… У нас, звичайно, є деякі деталі, які потрібно обговорити, але це почнеться в неділю у Джидді і ми проведемо гарну розмову, щоб досягти позитивних результатів. Стів Віткофф Спецпосланець Дональда Трампа з питань Близького Сходу

Окрім того, він наголосив, що запропоноване Штатами 30-денне припинення вогню має охоплювати "енергетику та інфраструктуру в цілому".