Прекращение огня. У Трампа анонсировали новый раунд мирных переговоров
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Прекращение огня. У Трампа анонсировали новый раунд мирных переговоров

Трамп
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Источник:  Fox News

23 марта в городе Джидда, в Саудовской Аравии, должны состояться новые переговоры касательно прекращения огня между Россией и Украиной. Об этом сообщил специальный посланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Виткофф.

Главные тезисы

  • Команда Трампа планирует детализировать договоренности о 30-дневном прекращении огня на фронте.
  • Пока ни Украина, ни Россия не подтвердили свое участие в этих переговорах.

Команда Трампа готовит новый раунд переговоров

Стив Виткофф официально подтвердил, что США в Саудовской Аравии будут представлять глава Госдепа Марко Рубио и советник президента Трампа по национальной безопасности Майк Уолц.

По его словам, ключевая цель переговоров — детализация договоренностей, в том числе по поводу 30-дневного прекращения огня.

На этом фоне журналист попросил Уиткоффа прокомментировать возможное прекращение обстрелов энергетической инфраструктуры и целей в акватории Черного моря.

Последний начал утверждать, что "россияне сейчас соглашаются на оба этих аспекта".

Я очень надеюсь, что украинцы тоже согласятся на это… У нас, конечно, есть некоторые детали, которые нужно обсудить, но это начнется в воскресенье в Джидде и мы проведем хороший разговор, чтобы добиться положительных результатов.

Стив Виткофф

Стив Виткофф

Спецпосланник Дональда Трампа по Ближнему Востоку

Кроме того, он отметил, что предложенное Штатами 30-дневное прекращение огня должно охватывать "энергетику и инфраструктуру в целом".

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