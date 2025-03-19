Прекращение огня. У Трампа анонсировали новый раунд мирных переговоров

23 марта в городе Джидда, в Саудовской Аравии, должны состояться новые переговоры касательно прекращения огня между Россией и Украиной. Об этом сообщил специальный посланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Виткофф.
Главные тезисы
- Команда Трампа планирует детализировать договоренности о 30-дневном прекращении огня на фронте.
- Пока ни Украина, ни Россия не подтвердили свое участие в этих переговорах.
Команда Трампа готовит новый раунд переговоров
Стив Виткофф официально подтвердил, что США в Саудовской Аравии будут представлять глава Госдепа Марко Рубио и советник президента Трампа по национальной безопасности Майк Уолц.
По его словам, ключевая цель переговоров — детализация договоренностей, в том числе по поводу 30-дневного прекращения огня.
На этом фоне журналист попросил Уиткоффа прокомментировать возможное прекращение обстрелов энергетической инфраструктуры и целей в акватории Черного моря.
Последний начал утверждать, что "россияне сейчас соглашаются на оба этих аспекта".
Кроме того, он отметил, что предложенное Штатами 30-дневное прекращение огня должно охватывать "энергетику и инфраструктуру в целом".
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