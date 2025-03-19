Как удалось узнать информационному агентству Reuters, несколько агентств национальной безопасности США остановили деятельность, нацеленную на противодействие российскому саботажу, дезинформации и кибератакам. Таким образом, команда президента США Дональда Трампа ослабляет давление на Москву якобы для прекращения войны против Украины.

Трамп продолжает менять политический курс США

Как удалось узнать журналистам, еще в 2024 году экс-президент США Джо Байден поручил своей команде национальной безопасности создать рабочие группы по мониторингу и сдерживанию российского саботажа.

Однако после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, существенная часть работы просто была заблокирована новой администрацией президента США.

Регулярные встречи Совета национальной безопасности с европейскими чиновниками по национальной безопасности стали внеплановыми, а СНБ также прекратил официальную координацию усилий между американскими ведомствами, в том числе с ФБР, Министерством внутренней безопасности и Государственным департаментом. Поделиться

Согласно последним данным, в феврале ФБР прекратило усилия по противодействию вмешательству в американские выборы со стороны иностранных противников, в том числе и РФ.

Более того, указано, что руководство бюро отправило в отпуск сотрудников, работавших над этим вопросом в Министерстве внутренней безопасности.

Министерство юстиции также расформировало группу, занимавшуюся арестом активов российских олигархов.