Старый фокус. Что не так с переговорами Трампа и Путина
Категория
Политика
Дата публикации

Старый фокус. Что не так с переговорами Трампа и Путина

Трамп и Путин
Читати українською
Источник:  The Telegraph

Редакция издания The Telegraph обращает внимание на то, что российский диктатор Владимир Путин нагло отбросил требование американского лидера Дональда Трампа по прекращению огня против Украины, однако президент США никоим образом не отреагировал на это публичное унижение со стороны нелегитимного главы Кремля.

Главные тезисы

  • Обещание Путина Трампу не продержалось долго: войска РФ почти сразу ударили по энергетической инфраструктуре Украины.
  • Отсутствие Украины и Европы в переговорах между Трампом и Путиным может привести к неизвестным договоренностям.

Трамп и Путин могли не раскрыть все свои договоренности

Журналисты обращают внимание на то, что во время переговоров делегаций США и Украины в Саудовской Аравии команда Владимира Зеленского приняла предложение США о 30-дневном прекращении огня.

После этого глава Госдепа Марко Рубио заявил, что "теперь мяч на стороне России".

Что важно понимать, телефонные переговоры Путина с Трампом 18 марта "были как раз тем моментом, когда мяч нужно было вернуть".

Но главным публичным результатом стал отказ Путина от полного прекращения огня и согласие лишь приостановить атаки на "энергетику и инфраструктуру". Да и это соглашение, как говорится, просуществовало недолго: уже через несколько часов российские войска ударили по энергетической инфраструктуре Славянска в Донецкой области.

Как отмечает издание, Путин снова продемонстрировал свой старый фокус, связывающий руки Украине гораздо сильнее, чем России.

Еще одним важным моментом является то, что переговоры российского диктатора и президента США длились довольно долго — более полутора часов.

Вполне возможно, что они успели договориться о многих конкретных вещах, однако публично об этом не объявили.

Украина и остальная Европа не участвуют в этих переговорах: они могут только догадываться, что может происходить за кулисами, — отмечают журналисты.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Макрон и Шольц обратились к Украине после нового циничного требования Путина
Макрон и Шольц отвергли очередной ультиматум Путина
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Время пришло. 6 стран призвали ЕС к немедленным действиям ради членства Украины
Союзники Украины подталкивают ЕС к быстрым решениям
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В США блокируют усилия по противодействию российскому саботажу — данные инсайдеров
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?