Редакция издания The Telegraph обращает внимание на то, что российский диктатор Владимир Путин нагло отбросил требование американского лидера Дональда Трампа по прекращению огня против Украины, однако президент США никоим образом не отреагировал на это публичное унижение со стороны нелегитимного главы Кремля.

Трамп и Путин могли не раскрыть все свои договоренности

Журналисты обращают внимание на то, что во время переговоров делегаций США и Украины в Саудовской Аравии команда Владимира Зеленского приняла предложение США о 30-дневном прекращении огня.

После этого глава Госдепа Марко Рубио заявил, что "теперь мяч на стороне России".

Что важно понимать, телефонные переговоры Путина с Трампом 18 марта "были как раз тем моментом, когда мяч нужно было вернуть".

Но главным публичным результатом стал отказ Путина от полного прекращения огня и согласие лишь приостановить атаки на "энергетику и инфраструктуру". Да и это соглашение, как говорится, просуществовало недолго: уже через несколько часов российские войска ударили по энергетической инфраструктуре Славянска в Донецкой области. Поделиться

Как отмечает издание, Путин снова продемонстрировал свой старый фокус, связывающий руки Украине гораздо сильнее, чем России.

Еще одним важным моментом является то, что переговоры российского диктатора и президента США длились довольно долго — более полутора часов.

Вполне возможно, что они успели договориться о многих конкретных вещах, однако публично об этом не объявили.