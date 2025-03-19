Старый фокус. Что не так с переговорами Трампа и Путина

Редакция издания The Telegraph обращает внимание на то, что российский диктатор Владимир Путин нагло отбросил требование американского лидера Дональда Трампа по прекращению огня против Украины, однако президент США никоим образом не отреагировал на это публичное унижение со стороны нелегитимного главы Кремля.
Главные тезисы
- Обещание Путина Трампу не продержалось долго: войска РФ почти сразу ударили по энергетической инфраструктуре Украины.
- Отсутствие Украины и Европы в переговорах между Трампом и Путиным может привести к неизвестным договоренностям.
Трамп и Путин могли не раскрыть все свои договоренности
Журналисты обращают внимание на то, что во время переговоров делегаций США и Украины в Саудовской Аравии команда Владимира Зеленского приняла предложение США о 30-дневном прекращении огня.
После этого глава Госдепа Марко Рубио заявил, что "теперь мяч на стороне России".
Что важно понимать, телефонные переговоры Путина с Трампом 18 марта "были как раз тем моментом, когда мяч нужно было вернуть".
Как отмечает издание, Путин снова продемонстрировал свой старый фокус, связывающий руки Украине гораздо сильнее, чем России.
Еще одним важным моментом является то, что переговоры российского диктатора и президента США длились довольно долго — более полутора часов.
Вполне возможно, что они успели договориться о многих конкретных вещах, однако публично об этом не объявили.
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