Україна може отримати захист від НАТО без членства — як це працює
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Україна може отримати захист від НАТО без членства — як це працює

Україна та НАТО
Джерело:  online.ua

Україна може отримати гарантії безпеки за 5-ю статтею НАТО без вступу в Альянс — наразі це відкрите питання, яке активно обговорюють союзники в межах блоку. Про це повідомив спеціальний посланець президента США Стів Віткофф.

Головні тези:

  • Україна поки не може вступити в НАТО через позицію Росії та США, але розглядається альтернативний варіант отримання захисту.
  • Обговорення можливого поширення принципу колективної оборони на Україну залишається актуальним на міжнародній арені.

Що НАТО може запропонувати Україні

За словами Стіва Віткоффа, поки Україна не може стати повноцінним членом Альянсу через позицію Росії та США.

Ба більше, він почав стверджувати, що український лідер Володимир Зеленський та глава Офісу президента Андрій Єрмак фактично визнали неможливість вступу України до НАТО найближчим часом.

Що важливо розуміти, ані Зеленський, ані Єрмак публічно про це ніколи не заявляли.

Я думаю, що Зеленський і у нього є права рука Єрмак, вони значною мірою визнали, що не збираються бути членами НАТО.

Стів Віткофф

Стів Віткофф

Спецпосланець президента США Дональда Трампа

На цьому тлі американський посадовець офіційно підтвердив, що тривають обговорення щодо можливого поширення на Україну принципу колективної оборони, передбаченого 5-ю статтею договору НАТО.

Як стверджує Стів Віткофф, питання надання Україні такого захисту з боку США чи європейських країн залишається предметом дискусії.

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