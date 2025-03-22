НАТО без США. Что известно о тайном плане Европы

Согласно данным издания Financial Times, крупнейшие военные страны Европы тайно разрабатывают планы по постепенному взятию на себя большей ответственности за оборону континента в случае выхода США из НАТО.
Главные тезисы
- Активизация стран Европы вызвана предложением команды Трампа распределить между ними обязанности США в НАТО.
- Великобритания, Франция, Германия и страны Северной Европы уже создают алгоритм действий.
Угроза выхода США из НАТО вполне реальна
По словам анонимных источников, страны Европы активизировались после предложения команды Дональда Трампа.
Как известно, в Белом доме дали понять, что европейские союзники должны разделить между собой обязанности США в НАТО.
Также был назван конкретный дедлайн — это нужно сделать в течение следующих 5-10 лет.
Другие инсайдеры сообщили, что Британия, Франция, Германия и страны Северной Европы уже приступили к работе и нарабатывают алгоритм действий.
Главная цель крупнейших военных стран Альянса — создать план передачи финансового и военного бремени европейским столицам и представить его США перед ежегодным саммитом лидеров НАТО в Гааге в июне.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-