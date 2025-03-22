НАТО без США. Что известно о тайном плане Европы
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Мир
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НАТО без США. Что известно о тайном плане Европы

Угроза выхода США из НАТО вполне реальна
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Источник:  Financial Times

Согласно данным издания Financial Times, крупнейшие военные страны Европы тайно разрабатывают планы по постепенному взятию на себя большей ответственности за оборону континента в случае выхода США из НАТО.

Главные тезисы

  • Активизация стран Европы вызвана предложением команды Трампа распределить между ними обязанности США в НАТО.
  • Великобритания, Франция, Германия и страны Северной Европы уже создают алгоритм действий.

Угроза выхода США из НАТО вполне реальна

По словам анонимных источников, страны Европы активизировались после предложения команды Дональда Трампа.

Как известно, в Белом доме дали понять, что европейские союзники должны разделить между собой обязанности США в НАТО.

Также был назван конкретный дедлайн — это нужно сделать в течение следующих 5-10 лет.

Обсуждение является попыткой избежать хаоса в случае одностороннего выхода США из НАТО, что стало предметом опасений из-за неоднократных угроз Трампа ослабить или выйти из трансатлантического альянса, защищавшего Европу почти восемь десятилетий.

Другие инсайдеры сообщили, что Британия, Франция, Германия и страны Северной Европы уже приступили к работе и нарабатывают алгоритм действий.

Главная цель крупнейших военных стран Альянса — создать план передачи финансового и военного бремени европейским столицам и представить его США перед ежегодным саммитом лидеров НАТО в Гааге в июне.

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