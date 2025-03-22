НАТО без США. Що відомо про таємний план Європи

Згідно з даними видання Financial Times, найбільші військові країни Європи таємно розробляють плани щодо поступового перебирання на себе більшої відповідальності за оборону континенту у разі виходу США з НАТО.
Головні тези:
- Активізація країн Європи спричинена пропозицією команди Трампа розподілити між ними обов’язки США в НАТО.
- Британія, Франція, Німеччина та країни Північної Європи вже створюють алгоритм дій.
Загроза виходу США з НАТО цілком реальна
За словами анонімних джерел, країни Європи активізувалися після пропозиції команди Дональда Трампа.
Як відомо, у Білому домі дали зрозуміти, що європейські союзники повинні розподілити між собою обов’язки США у НАТО.
Також був названий конкретний дедлайн — це потрібно зробити протягом наступних 5-10 років.
Інші інсайдери повідомили, що Британія, Франція, Німеччина та країни Північної Європи уже взялися за роботу та напрацьовують алгоритм дій.
Головна ціль найбільших військових країн Альянсу — створити план передачі фінансового та військового тягаря європейським столицям і представити його США перед щорічним самітом лідерів НАТО в Гаазі в червні.
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