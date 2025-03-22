НАТО без США. Що відомо про таємний план Європи
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НАТО без США. Що відомо про таємний план Європи

Загроза виходу США з НАТО цілком реальна
Джерело:  Financial Times

Згідно з даними видання Financial Times, найбільші військові країни Європи таємно розробляють плани щодо поступового перебирання на себе більшої відповідальності за оборону континенту у разі виходу США з НАТО.

Головні тези:

  • Активізація країн Європи спричинена пропозицією команди Трампа розподілити між ними обов’язки США в НАТО.
  • Британія, Франція, Німеччина та країни Північної Європи вже створюють алгоритм дій.

Загроза виходу США з НАТО цілком реальна

За словами анонімних джерел, країни Європи активізувалися після пропозиції команди Дональда Трампа.

Як відомо, у Білому домі дали зрозуміти, що європейські союзники повинні розподілити між собою обов’язки США у НАТО.

Також був названий конкретний дедлайн — це потрібно зробити протягом наступних 5-10 років.

Обговорення є спробою уникнути хаосу в разі одностороннього виходу США з НАТО, що стало предметом побоювань через неодноразові погрози Трампа послабити або вийти з трансатлантичного альянсу, який захищав Європу майже вісім десятиліть.

Інші інсайдери повідомили, що Британія, Франція, Німеччина та країни Північної Європи уже взялися за роботу та напрацьовують алгоритм дій.

Головна ціль найбільших військових країн Альянсу — створити план передачі фінансового та військового тягаря європейським столицям і представити його США перед щорічним самітом лідерів НАТО в Гаазі в червні.

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