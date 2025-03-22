НАТО без США. Що відомо про таємний план Європи

Згідно з даними видання Financial Times, найбільші військові країни Європи таємно розробляють плани щодо поступового перебирання на себе більшої відповідальності за оборону континенту у разі виходу США з НАТО.

Загроза виходу США з НАТО цілком реальна

За словами анонімних джерел, країни Європи активізувалися після пропозиції команди Дональда Трампа.

Як відомо, у Білому домі дали зрозуміти, що європейські союзники повинні розподілити між собою обов’язки США у НАТО.

Також був названий конкретний дедлайн — це потрібно зробити протягом наступних 5-10 років.

Обговорення є спробою уникнути хаосу в разі одностороннього виходу США з НАТО, що стало предметом побоювань через неодноразові погрози Трампа послабити або вийти з трансатлантичного альянсу, який захищав Європу майже вісім десятиліть. Поширити

Інші інсайдери повідомили, що Британія, Франція, Німеччина та країни Північної Європи уже взялися за роботу та напрацьовують алгоритм дій.