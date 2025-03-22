Трамп може повністю знищити НАТО — що відбувається

Редакція видання Newsweek вважає, що президент США Дональд Трамп має у своєму розпорядженні багато інструментів, які дадуть йому можливість розколоти Альянс, якщо він все-таки вирішить це зробити.
Головні тези:
- Підірвання довіри до НАТО може бути кроком до повного знищення блоку.
- Трамп може висунути жорстку вимогу членам Альянсу, яка також приведе до розколу.
НАТО опинився у зоні ризику
На переконання фахівців, для того, щоб фактично знищити Альянс без офіційного виходу з нього, команда Дональда Трампа може спробувати підірвати довіру до блоку.
Що важливо розуміти, саме довіра лежить в основі самого існування Альянсу.
Своєю думкою поділився доцент кафедри міжнародної безпеки та стратегії в Ексетерському університеті Великої Британії Девід Благден.
За словами останнього, усе, що дійсно потрібно, це щоб країни НАТО засумнівалися в прихильності Америки до статті 5, а також щоб противники НАТО засумнівалися в цьому.
Існує висока ймовірність того, що Трамп може публічно натякнути, що Штати захищатимуть тільки ті держави НАТО, які витрачають на оборону те, що адміністрація вважатиме достатнім.
Така вимога Білого дому також може призвести до розколу в Альянсі.
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