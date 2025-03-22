"Впечатляющий арсенал". Путин нашел слабое место Трампа

Российский диктатор Владимир Путин понял, что именно лесть – это слабое место американского лидера Дональда Трампа и активно ее использует, чтобы манипулировать президентом США. Об этом предупредил бывший премьер-министр Швеции, а ныне сопредседатель Европейского совета по международным отношениям Карл Бильдт.
Главные тезисы
- Представитель Трампа заявил, что не считает диктатора и преступника Владимира Путина плохим человеком.
- Кроме того, Уиткофф начал утверждать, что война РФ против Украины – это сложная ситуация.
Путин научился манипулировать Трампом
Карл Бильдт решил прокомментировать новое интервью специального посланника американского президента Стива Уиткоффа Такеру Карлсону.
Кроме того, сопредседатель Европейского совета прикрепил к посту фрагмент интервью, в котором Уиткофф рассказывает, что Путин заказал портрет Трампа у ведущего российского художника и попросил передать его президенту США.
Более того, представитель Трампа неожиданно заявил, что не считает плохим человеком российского диктатора Владимира Путина, из-за приказов которого погибли и пострадали миллионы людей.
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