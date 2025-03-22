"Впечатляющий арсенал". Путин нашел слабое место Трампа
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"Впечатляющий арсенал". Путин нашел слабое место Трампа

Путин
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Источник:  online.ua

Российский диктатор Владимир Путин понял, что именно лесть – это слабое место американского лидера Дональда Трампа и активно ее использует, чтобы манипулировать президентом США. Об этом предупредил бывший премьер-министр Швеции, а ныне сопредседатель Европейского совета по международным отношениям Карл Бильдт.

Главные тезисы

  • Представитель Трампа заявил, что не считает диктатора и преступника Владимира Путина плохим человеком.
  • Кроме того, Уиткофф начал утверждать, что война РФ против Украины – это сложная ситуация.

Путин научился манипулировать Трампом

Карл Бильдт решил прокомментировать новое интервью специального посланника американского президента Стива Уиткоффа Такеру Карлсону.

Владимир Путин знает, что лесть действует, особенно на такого человека, как Дональд Трамп. И он использует поразительный арсенал, — подчеркнул бывший премьер-министр Швеции.

Кроме того, сопредседатель Европейского совета прикрепил к посту фрагмент интервью, в котором Уиткофф рассказывает, что Путин заказал портрет Трампа у ведущего российского художника и попросил передать его президенту США.

Более того, представитель Трампа неожиданно заявил, что не считает плохим человеком российского диктатора Владимира Путина, из-за приказов которого погибли и пострадали миллионы людей.

Я не считаю Путина плохим человеком. Это сложная ситуация, эта война и все составляющие, которые к ней привели, — цинично заявил Стив Уиткофф.

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