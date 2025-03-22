"Впечатляющий арсенал". Путин нашел слабое место Трампа

Российский диктатор Владимир Путин понял, что именно лесть – это слабое место американского лидера Дональда Трампа и активно ее использует, чтобы манипулировать президентом США. Об этом предупредил бывший премьер-министр Швеции, а ныне сопредседатель Европейского совета по международным отношениям Карл Бильдт.

Путин научился манипулировать Трампом

Карл Бильдт решил прокомментировать новое интервью специального посланника американского президента Стива Уиткоффа Такеру Карлсону.

Владимир Путин знает, что лесть действует, особенно на такого человека, как Дональд Трамп. И он использует поразительный арсенал, — подчеркнул бывший премьер-министр Швеции. Поделиться

Кроме того, сопредседатель Европейского совета прикрепил к посту фрагмент интервью, в котором Уиткофф рассказывает, что Путин заказал портрет Трампа у ведущего российского художника и попросил передать его президенту США.

Vladimir Putin 🇷🇺 knows that flattery works - particularly on a person like Donald Trump 🇺🇸. And he deploys an impressive arsenal. pic.twitter.com/UyvOMQ6PJX — Carl Bildt (@carlbildt) March 22, 2025

Более того, представитель Трампа неожиданно заявил, что не считает плохим человеком российского диктатора Владимира Путина, из-за приказов которого погибли и пострадали миллионы людей.