"Не считаю плохим человеком". Спецпосланник Трампа раскрыл отношение к Путину
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"Не считаю плохим человеком". Спецпосланник Трампа раскрыл отношение к Путину

Уиткофф оправдывает Путина и его преступления
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Источник:  online.ua

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф выступил с новым скандальным заявлением. Он начал утверждать, что не считает плохим человеком российского диктатора Владимира Путина, из-за приказов которого погибли и пострадали миллионы людей.

Главные тезисы

  • Команда Трампа фактически не желает признавать Путина диктатором и преступником.
  • Нелегитимный глава Кремля умело манипулирует президентом США и членами его администрации.

Уиткофф оправдывает Путина и его преступления

Как выяснилось, чтобы завоевать симпатию со стороны представителя Дональда Трампа, российский диктатор заказал портрет президента США у ведущего российского художника и "фактически подарил его" Уиткоффу, попросив передать американскому лидеру.

Это произошло во время недавнего визита Уиткоффа в Москву, и этот фокус Путина сработал.

Он (Путин — ред.) рассказал мне историю, Такер, о том, как, когда в президента (Трампа — ред.) стреляли, он пошел в свою церковь, встретился со священником и молился за президента. Не потому, что он был президентом Соединенных Штатов или мог им стать, а потому, что он был его другом, молился за друга.

Стив Уиткофф

Стив Уиткофф

Спецпосланник президента США Дональда Трампа

Более того, Уиткофф добавил, что эта история, а также подарок от российского диктатора, действительно тронули Дональда Трампа.

Я не считаю Путина плохим человеком. Это сложная ситуация, эта война и все приведшие к ней составляющие — цинично заявил представитель президента США.

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