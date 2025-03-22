"Не считаю плохим человеком". Спецпосланник Трампа раскрыл отношение к Путину

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф выступил с новым скандальным заявлением. Он начал утверждать, что не считает плохим человеком российского диктатора Владимира Путина, из-за приказов которого погибли и пострадали миллионы людей.
Главные тезисы
- Команда Трампа фактически не желает признавать Путина диктатором и преступником.
- Нелегитимный глава Кремля умело манипулирует президентом США и членами его администрации.
Уиткофф оправдывает Путина и его преступления
Как выяснилось, чтобы завоевать симпатию со стороны представителя Дональда Трампа, российский диктатор заказал портрет президента США у ведущего российского художника и "фактически подарил его" Уиткоффу, попросив передать американскому лидеру.
Это произошло во время недавнего визита Уиткоффа в Москву, и этот фокус Путина сработал.
Более того, Уиткофф добавил, что эта история, а также подарок от российского диктатора, действительно тронули Дональда Трампа.
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