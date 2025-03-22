Украина поразила 26 районов сосредоточения армии РФ

Ситуация на фронте остается напряженной, всего за прошедшие сутки произошло 142 боевых столкновения. При этом авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали 26 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, средство противовоздушной обороны, пять артиллерийских средств и пункт управления российских захватчиков.
Главные тезисы
- Вражеские силы наносят удары по позициям украинских бойцов и населенным пунктам, используя ракеты, авиацию и технику.
- Российские захватчики активно используют дроны-камикадзе для осуществления новых атак.
Потери армии РФ по состоянию на 22 марта 2025 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.03.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 902010 (+1210) человек,
танков — 10403 (+9) ед,
боевых бронированных машин — 21609 (+20) ед,
артиллерийских систем — 24944 (+96) ед,
РСЗО — 1327 (+3) ед,
средства ПВО — 1111 (+0) ед,
самолетов — 370 (+0) ед,
вертолетов — 331 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 30338 (+258),
крылатые ракеты — 3121 (+0),
корабли /катера — 28 (+0) ед,
подводные лодки — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 41425 (+166) ед,
специальная техника — 3782 (+0)
Генштаб ВСУ сообщает, что в течение 21 марта российские захватчики нанесли по позициям бойцов ВСУ и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 85 авиаударов, сбросив 134 КАБ.
Кроме того, враг совершил 6407 обстрелов, в том числе 199 из реактивных систем залпового огня.
Для новых атак россияне использовали около трех тысяч дронов-камикадзе.
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