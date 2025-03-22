Украина поразила 26 районов сосредоточения армии РФ

Ситуация на фронте остается напряженной, всего за прошедшие сутки произошло 142 боевых столкновения. При этом авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали 26 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, средство противовоздушной обороны, пять артиллерийских средств и пункт управления российских захватчиков.

Потери армии РФ по состоянию на 22 марта 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.03.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 902010 (+1210) человек,

танков — 10403 (+9) ед,

боевых бронированных машин — 21609 (+20) ед,

артиллерийских систем — 24944 (+96) ед,

РСЗО — 1327 (+3) ед,

средства ПВО — 1111 (+0) ед,

самолетов — 370 (+0) ед,

вертолетов — 331 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 30338 (+258),

крылатые ракеты — 3121 (+0),

корабли /катера — 28 (+0) ед,

подводные лодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 41425 (+166) ед,

специальная техника — 3782 (+0)

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ВСУ сообщает, что в течение 21 марта российские захватчики нанесли по позициям бойцов ВСУ и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 85 авиаударов, сбросив 134 КАБ.

Кроме того, враг совершил 6407 обстрелов, в том числе 199 из реактивных систем залпового огня.