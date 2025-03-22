Украина поразила 26 районов сосредоточения армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Украина поразила 26 районов сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ
ВСУ
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Ситуация на фронте остается напряженной, всего за прошедшие сутки произошло 142 боевых столкновения. При этом авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали 26 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, средство противовоздушной обороны, пять артиллерийских средств и пункт управления российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Вражеские силы наносят удары по позициям украинских бойцов и населенным пунктам, используя ракеты, авиацию и технику.
  • Российские захватчики активно используют дроны-камикадзе для осуществления новых атак.

Потери армии РФ по состоянию на 22 марта 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.03.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 902010 (+1210) человек,

  • танков — 10403 (+9) ед,

  • боевых бронированных машин — 21609 (+20) ед,

  • артиллерийских систем — 24944 (+96) ед,

  • РСЗО — 1327 (+3) ед,

  • средства ПВО — 1111 (+0) ед,

  • самолетов — 370 (+0) ед,

  • вертолетов — 331 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 30338 (+258),

  • крылатые ракеты — 3121 (+0),

  • корабли /катера — 28 (+0) ед,

  • подводные лодки — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 41425 (+166) ед,

  • специальная техника — 3782 (+0)

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ВСУ сообщает, что в течение 21 марта российские захватчики нанесли по позициям бойцов ВСУ и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 85 авиаударов, сбросив 134 КАБ.

Кроме того, враг совершил 6407 обстрелов, в том числе 199 из реактивных систем залпового огня.

Для новых атак россияне использовали около трех тысяч дронов-камикадзе.

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