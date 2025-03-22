Україна уразила 26 районів зосередження армії РФ

Ситуація на фронті залишається напруженою, загалом протягом минулої доби відбулося 142 бойових зіткнення. Попри це, авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України успішно атакували 26 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, засіб протиповітряної оборони, п’ять артилерійських засобів та пункт управління російських загарбників.
Головні тези:
- Ворожі сили наносять удари по позиціях українських бійців та населених пунктах, використовуючи ракети, авіацію та техніку.
- Російські загарбники активно використовують дрони-камікадзе для здійснення нових атак.
Втрати армії РФ станом на 22 березня 2025 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.03.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 902010 (+1210) осіб,
танків — 10403 (+9) од,
бойових броньованих машин — 21609 (+20) од,
артилерійських систем — 24944 (+96) од,
РСЗВ — 1327 (+3) од,
засоби ППО — 1111 (+0) од,
літаків — 370 (+0) од,
гелікоптерів — 331 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 30338 (+258),
крилаті ракети — 3121 (+0),
кораблі /катери — 28 (+0) од,
підводні човни — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 41425 (+166) од,
спеціальна техніка — 3782 (+0)
Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом 21 березня російські загарбники завдали по позиціях бійців ЗСУ та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 85 авіаударів, скинувши 134 КАБ.
Окрім того, ворог здійснив 6407 обстрілів, зокрема 199 — із реактивних систем залпового вогню.
Для нових атак росіяни використали близько трьох тисяч дронів-камікадзе.
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