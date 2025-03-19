Боєприпаси для ЗСУ. Євросоюз збільшує щорічну військову допомогу Україні

«Біла книга» щодо майбутнього оборони ЄС, яка була представлена 19 березня Єврокомісією, містить окремий розділ, що присвячений Україні та передбачає значне посилення європейської допомоги, включаючи поставки військового обладнання та не менш як 2 млн одиниць боєприпасів на рік.
Головні тези:
- Євросоюз збільшує військову допомогу Україні, включаючи щорічну поставку не менше як 2 млн одиниць боєприпасів.
- «Біла книга» щодо майбутнього оборони ЄС включає плани по підтримці української оборони, в тому числі надання засобів протиповітряної оборони та тренувань.
- Єврокомісія запропонувала новий кредитний інструмент SAFE для підтримки амбітних цілей по забезпеченню України більшого доступу до військового обладнання.
Євросоюз збільшує постачання боєприпасів Україні
Про це у Брюсселі під час прес-конференції з представлення згаданої «Білої книги» заявила висока представниця ЄС із зовнішніх відносин та політики безпеки Кая Каллас.
Вона нагадала, що російська економіка нині повністю переведена на режим війни. 40% федерального бюджету Росії спрямовуються на військові цілі, і це перевищує все, що Росія сукупно витрачає на освіту, охорону здоров’я та соціальну політику.
Незалежно від триваючих переговорів щодо миру в Україні, ця (російська) інвестиція є довготривалою та розрахована на довгостроковий план агресії. Україна має бути озброєною, щоб уникнути майбутніх атак. Нам потрібен довгостроковий план, щоб бути здатними це зробити, — зазначила керівниця дипломатичної служби ЄС.
Вона зауважила, що представлений сьогодні Єврокомісією документ є планом ЄС з подолання негайних загроз та розбудови європейської оборони у більш віддаленій перспективі. Це має допомогти європейським країнам досягати оборонних спроможностей, що містяться у цільових показниках щодо розвитку спроможностей НАТО.
Як повідомлялося, під час Спеціальної Європейської ради, що відбулася 6 березня 2025 року, лідери країн ЄС визначили стратегічні напрямки для зміцнення європейської оборони, нарощування спроможностей європейської оборонної промисловості та погодилися з необхідністю значного збільшення витрат на оборону як на рівні ЄС, так і на національному рівні.
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