Боєприпаси для ЗСУ. Євросоюз збільшує щорічну військову допомогу Україні

«Біла книга» щодо майбутнього оборони ЄС, яка була представлена 19 березня Єврокомісією, містить окремий розділ, що присвячений Україні та передбачає значне посилення європейської допомоги, включаючи поставки військового обладнання та не менш як 2 млн одиниць боєприпасів на рік.

Євросоюз збільшує постачання боєприпасів Україні

Про це у Брюсселі під час прес-конференції з представлення згаданої «Білої книги» заявила висока представниця ЄС із зовнішніх відносин та політики безпеки Кая Каллас.

У Білій книзі ми врахували пропозиції, шо містяться в ініціативі з підтримки України. Це передбачає більше допомоги для України, включаючи більше боєприпасів, — принаймні, 2 мільйони одиниць (снарядів — ред.) на рік, — а також засоби протиповітряної оборони, дрони, тренування та оснащення українських бригад. Це також включає пряму підтримку української оборонної промисловості та розширення доступу до космічних послуг. Новий інструмент SAFE (кредитний інструмент ємністю у 150 млрд євро — ред.), що був запропонований Європейською Комісією, допоможе у досягненні цієї амбітної мети. Кая Каллас Висока представниця ЄС із зовнішніх відносин та політики безпеки

Вона нагадала, що російська економіка нині повністю переведена на режим війни. 40% федерального бюджету Росії спрямовуються на військові цілі, і це перевищує все, що Росія сукупно витрачає на освіту, охорону здоров’я та соціальну політику.

Незалежно від триваючих переговорів щодо миру в Україні, ця (російська) інвестиція є довготривалою та розрахована на довгостроковий план агресії. Україна має бути озброєною, щоб уникнути майбутніх атак. Нам потрібен довгостроковий план, щоб бути здатними це зробити, — зазначила керівниця дипломатичної служби ЄС.

Вона зауважила, що представлений сьогодні Єврокомісією документ є планом ЄС з подолання негайних загроз та розбудови європейської оборони у більш віддаленій перспективі. Це має допомогти європейським країнам досягати оборонних спроможностей, що містяться у цільових показниках щодо розвитку спроможностей НАТО.

Ми робимо це не для того, щоб вести війну, а щоб підготуватися до найгіршого, захистити мир для Європи та бути сильними у світі, де сила не може означати право. Поширити

Як повідомлялося, під час Спеціальної Європейської ради, що відбулася 6 березня 2025 року, лідери країн ЄС визначили стратегічні напрямки для зміцнення європейської оборони, нарощування спроможностей європейської оборонної промисловості та погодилися з необхідністю значного збільшення витрат на оборону як на рівні ЄС, так і на національному рівні.