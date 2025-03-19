Боеприпасы для ВСУ. Евросоюз увеличивает ежегодную военную помощь Украине
Категория
Мир
Дата публикации

Боеприпасы для ВСУ. Евросоюз увеличивает ежегодную военную помощь Украине

Боеприпасы
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Источник:  Укринформ

«Белая книга» по поводу будущего обороны ЕС, представленная 19 марта Еврокомиссией, содержит отдельный раздел, посвященный Украине и предусматривающий значительное усиление европейской помощи, включая поставки военного оборудования и не менее 2 млн единиц боеприпасов в год.

Главные тезисы

  • Евросоюз увеличивает военную помощь Украине, включая поставку не менее 2 млн. единиц боеприпасов в год.
  • Представленная “Белая книга” содержит планы по укреплению обороны Украины и поддержке средств противовоздушной обороны и тренировок.
  • Еврокомиссия предложила новый кредитный инструмент SAFE для обеспечения доступа Украины к военному оборудованию.

Евросоюз увеличивает поставки боеприпасов Украине

Об этом в Брюсселе во время пресс-конференции по представлению упомянутой «Белой книги» заявила высокая представительница ЕС по внешним отношениям и политике безопасности Кая Каллас.

В Белой книге мы учли предложения, содержащиеся в инициативе по поддержке Украины. Это предусматривает больше помощи для Украины, включая больше боеприпасов — по крайней мере, 2 миллиона единиц (снарядов — ред.) в год, а также средства противовоздушной обороны, дроны, тренировки и оснащение украинских бригад. Это также включает в себя прямую поддержку украинской оборонной промышленности и расширение доступа к космическим услугам. Новый инструмент SAFE (кредитный инструмент емкостью 150 млрд евро — ред.), предложенный Европейской Комиссией, поможет в достижении этой амбициозной цели.

Кая Каллас

Кая Каллас

Высокая представительница ЕС по внешним отношениям и политике безопасности

Она напомнила, что российская экономика сейчас полностью переведена в режим войны. 40% федерального бюджета России направляются на военные цели, и это превышает все, что Россия совокупно тратит на образование, здравоохранение и социальную политику.

Независимо от продолжающихся переговоров по миру в Украине, эта (российская) инвестиция долгосрочна и рассчитана на долгосрочный план агрессии. Украина должна быть вооружена, чтобы избежать будущих атак. Нам требуется долгосрочный план, чтобы быть способными это сделать, — отметила руководительница дипломатической службы ЕС.

Она отметила, что представленный сегодня Еврокомиссией документ является планом ЕС по преодолению немедленных угроз и развитию европейской обороны в более отдаленной перспективе. Это должно помочь европейским странам добиваться оборонных возможностей, содержащихся в целевых показателях развития возможностей НАТО.

Мы делаем это не для того, чтобы вести войну, а чтобы подготовиться к худшему, защитить мир для Европы и быть сильными в мире, где сила не может означать право.

Как сообщалось, в ходе состоявшегося 6 марта 2025 года Специального Европейского совета лидеры стран ЕС определили стратегические направления для укрепления европейской обороны, наращивания способностей европейской оборонной промышленности и согласились с необходимостью значительного увеличения расходов на оборону как на уровне ЕС, так и на национальном уровне.

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