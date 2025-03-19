Боеприпасы для ВСУ. Евросоюз увеличивает ежегодную военную помощь Украине

«Белая книга» по поводу будущего обороны ЕС, представленная 19 марта Еврокомиссией, содержит отдельный раздел, посвященный Украине и предусматривающий значительное усиление европейской помощи, включая поставки военного оборудования и не менее 2 млн единиц боеприпасов в год.
Главные тезисы
- Евросоюз увеличивает военную помощь Украине, включая поставку не менее 2 млн. единиц боеприпасов в год.
- Представленная “Белая книга” содержит планы по укреплению обороны Украины и поддержке средств противовоздушной обороны и тренировок.
- Еврокомиссия предложила новый кредитный инструмент SAFE для обеспечения доступа Украины к военному оборудованию.
Евросоюз увеличивает поставки боеприпасов Украине
Об этом в Брюсселе во время пресс-конференции по представлению упомянутой «Белой книги» заявила высокая представительница ЕС по внешним отношениям и политике безопасности Кая Каллас.
Она напомнила, что российская экономика сейчас полностью переведена в режим войны. 40% федерального бюджета России направляются на военные цели, и это превышает все, что Россия совокупно тратит на образование, здравоохранение и социальную политику.
Независимо от продолжающихся переговоров по миру в Украине, эта (российская) инвестиция долгосрочна и рассчитана на долгосрочный план агрессии. Украина должна быть вооружена, чтобы избежать будущих атак. Нам требуется долгосрочный план, чтобы быть способными это сделать, — отметила руководительница дипломатической службы ЕС.
Она отметила, что представленный сегодня Еврокомиссией документ является планом ЕС по преодолению немедленных угроз и развитию европейской обороны в более отдаленной перспективе. Это должно помочь европейским странам добиваться оборонных возможностей, содержащихся в целевых показателях развития возможностей НАТО.
Как сообщалось, в ходе состоявшегося 6 марта 2025 года Специального Европейского совета лидеры стран ЕС определили стратегические направления для укрепления европейской обороны, наращивания способностей европейской оборонной промышленности и согласились с необходимостью значительного увеличения расходов на оборону как на уровне ЕС, так и на национальном уровне.
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