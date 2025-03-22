"Не вважаю поганою людиною". Спецпосланець Трампа розкрив ставлення до Путіна
Категорія
Політика
Дата публікації

"Не вважаю поганою людиною". Спецпосланець Трампа розкрив ставлення до Путіна

Віткофф виправдовує Путіна та його злочини
Джерело:  online.ua

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф виступив з новою скандальною заявою. Він почав стверджувати, що не вважає поганою людиною російського диктатора Володимира Путіна, через накази якого загинули та постраждали мільйони людей.

Головні тези:

  • Команда Трампа фактично не хоче визнавати Путіна диктатором та злочинцем.
  • Нелегітимний глава Кремля вправно маніпулює президентом США та членами його адміністрації.

Віткофф виправдовує Путіна та його злочини

Як виявилося, щоб завоювати симпатію з боку представника Дональда Трампа, російський диктатор замовив портрет президента США у провідного російського художника і "фактично подарував його" Віткоффу, попросивши передати американському лідеру.

Це сталося під час нещодавнього візиту Віткоффа до Москви, і цей фокус Путіна спрацював.

Він (Путін — ред.) розповів мені історію, Такере, про те, як, коли в президента (Трампа — ред.) стріляли, він пішов до своєї церкви, зустрівся зі священником і молився за президента. Не тому, що він був президентом Сполучених Штатів чи міг ним стати, а тому, що він був його другом, молився за друга.

Стів Віткофф

Стів Віткофф

Спецпосланець президента США Дональда Трампа

Ба більше, Віткофф додав, що ця історія, а також подарунок від російського диктатора, дійсно зворушили Дональда Трампа.

Я не вважаю Путіна поганою людиною. Це складна ситуація, ця війна і всі складові, які до неї призвели, — цинічно заявив представник президента США.

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