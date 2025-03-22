"Не вважаю поганою людиною". Спецпосланець Трампа розкрив ставлення до Путіна

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф виступив з новою скандальною заявою. Він почав стверджувати, що не вважає поганою людиною російського диктатора Володимира Путіна, через накази якого загинули та постраждали мільйони людей.

Віткофф виправдовує Путіна та його злочини

Як виявилося, щоб завоювати симпатію з боку представника Дональда Трампа, російський диктатор замовив портрет президента США у провідного російського художника і "фактично подарував його" Віткоффу, попросивши передати американському лідеру.

Це сталося під час нещодавнього візиту Віткоффа до Москви, і цей фокус Путіна спрацював.

Він (Путін — ред.) розповів мені історію, Такере, про те, як, коли в президента (Трампа — ред.) стріляли, він пішов до своєї церкви, зустрівся зі священником і молився за президента. Не тому, що він був президентом Сполучених Штатів чи міг ним стати, а тому, що він був його другом, молився за друга. Стів Віткофф Спецпосланець президента США Дональда Трампа

Ба більше, Віткофф додав, що ця історія, а також подарунок від російського диктатора, дійсно зворушили Дональда Трампа.