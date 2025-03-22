"Не вважаю поганою людиною". Спецпосланець Трампа розкрив ставлення до Путіна

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф виступив з новою скандальною заявою. Він почав стверджувати, що не вважає поганою людиною російського диктатора Володимира Путіна, через накази якого загинули та постраждали мільйони людей.
Головні тези:
- Команда Трампа фактично не хоче визнавати Путіна диктатором та злочинцем.
- Нелегітимний глава Кремля вправно маніпулює президентом США та членами його адміністрації.
Віткофф виправдовує Путіна та його злочини
Як виявилося, щоб завоювати симпатію з боку представника Дональда Трампа, російський диктатор замовив портрет президента США у провідного російського художника і "фактично подарував його" Віткоффу, попросивши передати американському лідеру.
Це сталося під час нещодавнього візиту Віткоффа до Москви, і цей фокус Путіна спрацював.
Ба більше, Віткофф додав, що ця історія, а також подарунок від російського диктатора, дійсно зворушили Дональда Трампа.
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