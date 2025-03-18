Российский диктатор Владимир Путин публично пожаловался на то, что именно против страны-агрессорки РФ введено больше всего в мире санкций. Однако он не упомянул о том, что большинство из них объявлены из-за захватнической войны против Украины, которая длится уже 11 лет.

Путин признал влияние западных санкций на экономику РФ

Как утверждает нелегитимный глава Кремля, по состоянию на сегодняшний день против российских компаний и физических лиц введено 28 595 санкций.

Путин также добавил, что санкции — это не временные, точечные меры, это механизм системного, стратегического давления на Россию.

И какой бы ни была ситуация, какой бы ни была система международных отношений, у наших конкурентов всегда будет стремление сдержать нашу страну, ослабить ее экономические и технологические возможности, — заявил российский диктатор на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Поделиться

Однако он не упомянул о том, что санкции против России были введены из-за ее вторжения в Украину.

Также Путин начал утверждать, что некоторые западные компании планируют вернуться в РФ.

На этом фоне он поручил правительству РФ разработать процедуру возвращения западного бизнеса с гарантией добросовестного ведения дел.