Российский диктатор Владимир Путин публично пожаловался на то, что именно против страны-агрессорки РФ введено больше всего в мире санкций. Однако он не упомянул о том, что большинство из них объявлены из-за захватнической войны против Украины, которая длится уже 11 лет.
Главные тезисы
- Санкции влияют на экономику РФ и оказывают системное давление на страну.
- Российский диктатор уже анонсировал возврат части западного бизнеса.
Путин признал влияние западных санкций на экономику РФ
Как утверждает нелегитимный глава Кремля, по состоянию на сегодняшний день против российских компаний и физических лиц введено 28 595 санкций.
Путин также добавил, что санкции — это не временные, точечные меры, это механизм системного, стратегического давления на Россию.
Однако он не упомянул о том, что санкции против России были введены из-за ее вторжения в Украину.
Также Путин начал утверждать, что некоторые западные компании планируют вернуться в РФ.
На этом фоне он поручил правительству РФ разработать процедуру возвращения западного бизнеса с гарантией добросовестного ведения дел.
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