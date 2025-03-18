Путин признал введение против России более 28 тысяч санкций
Категория
Экономика
Дата публикации

Путин признал введение против России более 28 тысяч санкций

Путин
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Российский диктатор Владимир Путин публично пожаловался на то, что именно против страны-агрессорки РФ введено больше всего в мире санкций. Однако он не упомянул о том, что большинство из них объявлены из-за захватнической войны против Украины, которая длится уже 11 лет.

Главные тезисы

  • Санкции влияют на экономику РФ и оказывают системное давление на страну.
  • Российский диктатор уже анонсировал возврат части западного бизнеса.

Путин признал влияние западных санкций на экономику РФ

Как утверждает нелегитимный глава Кремля, по состоянию на сегодняшний день против российских компаний и физических лиц введено 28 595 санкций.

Путин также добавил, что санкции — это не временные, точечные меры, это механизм системного, стратегического давления на Россию.

И какой бы ни была ситуация, какой бы ни была система международных отношений, у наших конкурентов всегда будет стремление сдержать нашу страну, ослабить ее экономические и технологические возможности, — заявил российский диктатор на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Однако он не упомянул о том, что санкции против России были введены из-за ее вторжения в Украину.

Также Путин начал утверждать, что некоторые западные компании планируют вернуться в РФ.

На этом фоне он поручил правительству РФ разработать процедуру возвращения западного бизнеса с гарантией добросовестного ведения дел.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Жестче санкций. Что не так с соглашением Трампа по ископаемым
Трамп
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
В США оценили вероятность отмены санкции против РФ
Белый дом
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Венгрия снова отказывается голосовать за санкции ЕС против России — какие перспективы
ЕС

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?