Путін визнав введення проти Росії понад 28 тисяч санкцій
Категорія
Економіка
Дата публікації

Путін визнав введення проти Росії понад 28 тисяч санкцій

Путін
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Джерело:  online.ua

Російський диктатор Володимир Путін публічно поскаржився на те, що саме проти країни-агресорки РФ введено більше всього у світі санкцій. Однак він не згадав про те, що більшість з них оголошені через загарбницьку війну проти України, яка триває уже 11 років.

Головні тези:

  • Санкції впливають на економіку РФ та здійснюють системний тиск на країну.
  • Російський диктатор уже анонсував повернення частини західного бізнесу.

Путін визнав вплив західних санкцій на економіку РФ

Як стверджує нелегітимний глава Кремля, станом на сьогодні проти російських компаній та фізичних осіб запроваджено 28 595 санкцій.

Путін також додав, що санкції — це не тимчасові, точкові заходи, це механізм системного, стратегічного тиску на Росію.

І хоч би якою була ситуація, якою б не була система міжнародних відносин, у наших конкурентів завжди буде прагнення стримати нашу країну, послабити її економічні та технологічні можливості, — заявив російський диктатора на з'їзді Російського союзу промисловців і підприємців.

Однак він не згадав про те, що санкції проти Росії були введені через її вторгнення в Україну.

Також Путін почав стверджувати, що деякі західні компанії нібито планують повернутися до РФ.

На цьому тлі він доручив уряду РФ розробити процедуру повернення західного бізнесу з “гарантією сумлінного ведення справ”.

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