Сикорский жестко ответил Путину после нового требования к Украине
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Политика
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Сикорский жестко ответил Путину после нового требования к Украине

Сикорский
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Источник:  online.ua

Недавно российский диктатор Владимир Путина потребовал, чтобы Украина остановила мобилизацию и перевооружение ВСУ якобы для прекращения огня на фронте. На это циничное требование отреагировал шеф польской дипломатии Радослав Сикорский.

Главные тезисы

  • Канцлер Германии и французский лидер подтвердили поддержку Украины и обещают продолжать оказывать военную помощь.
  • Трамп утверждает, что не обсуждал с Путиным тему остановки помощи Киеву.

Сикорский снова поставил Путина на место

Глава МИД Польши подчеркнул, что страна-агрессорка Россия должна отказаться от военной помощи со стороны Северной Кореи и Ирана, если диктатора Путина "беспокоит" западная помощь Украине во время возможного перемирия.

Если Россия обеспокоена иностранными военными поставками во время предложенного перемирия с Украиной, она могла бы взять на себя инициативу, отказавшись от поставок иранских беспилотников и северокорейских артиллерийских боеприпасов.

Радослав Сикорский

Радослав Сикорский

Глава МИД Польши

Фото: скриншот

Что важно понимать, канцлер Германии Олаф Шольц и французский лидер Эмманюэль Макрон еще 19 марта официально подтвердили, что продолжат оказывать Украине военную помощь.

Мы оба согласны: Украина может полагаться на нас, Украина может полагаться на Европу, и мы их не подведем, — заявил тогда Шольц.

Другие европейские лидеры также выступили с идентичными заявлениями, отбросив требование российского диктатора.

К слову, президент США Дональд Трамп утверждает, что во время телефонного разговора с Путиным они не обсуждали тему помощи Украине.

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