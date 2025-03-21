Сикорский жестко ответил Путину после нового требования к Украине

Недавно российский диктатор Владимир Путина потребовал, чтобы Украина остановила мобилизацию и перевооружение ВСУ якобы для прекращения огня на фронте. На это циничное требование отреагировал шеф польской дипломатии Радослав Сикорский.
Главные тезисы
- Канцлер Германии и французский лидер подтвердили поддержку Украины и обещают продолжать оказывать военную помощь.
- Трамп утверждает, что не обсуждал с Путиным тему остановки помощи Киеву.
Сикорский снова поставил Путина на место
Глава МИД Польши подчеркнул, что страна-агрессорка Россия должна отказаться от военной помощи со стороны Северной Кореи и Ирана, если диктатора Путина "беспокоит" западная помощь Украине во время возможного перемирия.
Что важно понимать, канцлер Германии Олаф Шольц и французский лидер Эмманюэль Макрон еще 19 марта официально подтвердили, что продолжат оказывать Украине военную помощь.
Другие европейские лидеры также выступили с идентичными заявлениями, отбросив требование российского диктатора.
К слову, президент США Дональд Трамп утверждает, что во время телефонного разговора с Путиным они не обсуждали тему помощи Украине.
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