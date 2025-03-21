Сикорский жестко ответил Путину после нового требования к Украине

Недавно российский диктатор Владимир Путина потребовал, чтобы Украина остановила мобилизацию и перевооружение ВСУ якобы для прекращения огня на фронте. На это циничное требование отреагировал шеф польской дипломатии Радослав Сикорский.

Сикорский снова поставил Путина на место

Глава МИД Польши подчеркнул, что страна-агрессорка Россия должна отказаться от военной помощи со стороны Северной Кореи и Ирана, если диктатора Путина "беспокоит" западная помощь Украине во время возможного перемирия.

Если Россия обеспокоена иностранными военными поставками во время предложенного перемирия с Украиной, она могла бы взять на себя инициативу, отказавшись от поставок иранских беспилотников и северокорейских артиллерийских боеприпасов. Радослав Сикорский Глава МИД Польши

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Что важно понимать, канцлер Германии Олаф Шольц и французский лидер Эмманюэль Макрон еще 19 марта официально подтвердили, что продолжат оказывать Украине военную помощь.

Мы оба согласны: Украина может полагаться на нас, Украина может полагаться на Европу, и мы их не подведем, — заявил тогда Шольц. Поделиться

Другие европейские лидеры также выступили с идентичными заявлениями, отбросив требование российского диктатора.