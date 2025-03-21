Сікорський жорстко відповів Путіну після нової вимоги щодо України

Нещодавно російський диктатор Володимир Путіна зажадав, щоб Україна зупинила мобілізацію та переозброєння ЗСУ нібито для припинення вогню на фронті. На цю цинічну вимогу відреагував шеф польської дипломатії Радослав Сікорський.
Головні тези:
- Канцлер Німеччини та французький лідер підтвердили підтримку України та обіцяють продовжувати надавати військову допомогу.
- Трамп стверджує, що не обговорював з Путіним тему зупинення допомоги.
Сікорський знову поставив Путіна на місце
Глава МЗС Польщі наголосив, що країна-агресорка Росія повинна відмовитися від військової допомоги з боку Північної Кореї та Ірану, якщо диктатора Путіна "турбує" західна допомога Україні під час можливого перемир'я.
Що важливо розуміти, канцлер Німеччини Олаф Шольц та французький лідер Емманюель Макрон ще 19 березня офіційно підтвердили, що продовжать надавати Україні військову допомогу.
Інші європейські лідери також виступили з ідентичними заявами, відкинувши вимогу російського диктатора.
До слова, президент США Дональд Трамп стверджує, що під час його телефонної розмови з Путіним вони не обговорювали тему допомоги Україні.
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