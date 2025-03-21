Сікорський жорстко відповів Путіну після нової вимоги щодо України

Нещодавно російський диктатор Володимир Путіна зажадав, щоб Україна зупинила мобілізацію та переозброєння ЗСУ нібито для припинення вогню на фронті. На цю цинічну вимогу відреагував шеф польської дипломатії Радослав Сікорський.

Сікорський знову поставив Путіна на місце

Глава МЗС Польщі наголосив, що країна-агресорка Росія повинна відмовитися від військової допомоги з боку Північної Кореї та Ірану, якщо диктатора Путіна "турбує" західна допомога Україні під час можливого перемир'я.

Якщо Росія занепокоєна іноземними військовими поставками під час запропонованого перемир'я з Україною, вона могла б взяти на себе ініціативу, відмовившись від поставок іранських безпілотників та північнокорейських артилерійських боєприпасів. Радослав Сікорський Глава МЗС Польщі

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Що важливо розуміти, канцлер Німеччини Олаф Шольц та французький лідер Емманюель Макрон ще 19 березня офіційно підтвердили, що продовжать надавати Україні військову допомогу.

Ми обидва згодні: Україна може покладатися на нас, Україна може покладатися на Європу, і ми їх не підведемо, — заявив тоді Шольц. Поширити

Інші європейські лідери також виступили з ідентичними заявами, відкинувши вимогу російського диктатора.